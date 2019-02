Dinamite tome posse para mais três anos de mandato no Vasco

Se dentro de campo, o Vasco está muito bem, fora dele o clube deu mais um passo para a plena tranquilidade. Após as eleições, o presidente Roberto Dinamite tomou posse para seu segundo mandato no clube para o próximo triênio.

O evento de posse do presidente aconteceu na sede náutica cruzmaltina, onde Dinamite agradeceu o apoio dos conselheiros e torcedores e afirmou que pretende tornar o Vasco um clube mais forte do que já é atualmente.

‘Estamos juntos como todos os vascaínos, porque queremos o Vasco cada vez mais forte e unido. Agora, tenho mais um mandato pela frente e vamos continuar trabalhando. Agradeço a todos os ex-presidentes que fizeram do Vasco, um clube vencedor e agradeço também, aos torcedores pelo apoio. Muito obrigado’, afirmou Roberto Dinamite.

As eleições para presidente do Vasco foram muito conturbadas, com os adversários de Dinamite retirando suas candidaturas por não concordarem com a lista de pessoas aptas a votar. Apesar da oposição ainda tentar invalidar as eleições do clube, a tendência é a de que Dinamite permaneça à frente do Vasco durante os próximos três anos.