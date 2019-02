Dimitrov derruba campeão Murray em Wimbledon

O búlgaro Grigor Dimitrov surpreendeu o britânico Andy Murray e eliminou o atual campeão de Wimbledon, nesta quarta-feira, em Londres. Dimitrov venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/6 (7/4) e 6/2, e se classificou para a semifinal do Grand Slam realizado em quadras de grama.

Terceiro cabeça-de-chave em Londres e quinto colocado do ranking mundial, Murray foi batido por Dimitrov pela segunda vez no ano. A primeira havia sido no Torneio de Acapulco, no México. Nos três encontros anteriores, Murray havia sido o vencedor. Na semifinal, o tenista búlgaro, que é namorado da musa Maria Sharapova, enfrentará o sérvio Novak Djokovic, que passou pelo croata Marin Cilic por 3 sets a 2, com parciais de 6/1, 3/6, 6/7(4/7), 6/2 e 6/2.

Federer – Em duelo de suíços, o recordista de títulos de Grand Slam, Roger Federer, venceu Stanislas Wawrinka por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5), 6/4 e 6/4. Heptacampeão de Wimbledon, Roger Federer enfrentará o canadense Milos Raonic, que passou pela surpresa australiana Nick Kyrgios, por por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/2, 6/4 e 7/6 (7/4).

(Com agência Estadão Conteúdo)