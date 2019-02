Dilma aprova lei que isenta estrangeiros de visto para a Rio-2016

(Atualizado em 26/11 com declarações do ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves)

A presidente Dilma Rousseff sancionou um projeto de lei que dispensa a necessidade de visto para a entrada de alguns estrangeiros no Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, informou o Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A liberação de entrada de estrangeiros não está condicionada à aquisição de ingressos para as competições e a permanência em território brasileiro terá duração máxima de 90 dias.

O governo ainda decidirá quais países terão direito à isenção. O ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, disse que a medida deve se aplicar apenas a cidadãos de países que já realizaram os Jogos e que não são vistos como riscos de segurança ou imigração, como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão.

A medida tem como objetivo atrair mais visitantes ao país e aquecer a economia, de acordo com o governo, mas pode despertar preocupações adicionais sobre a segurança do evento, em especial após os ataques do Estado Islâmico, em Paris, em 13 de novembro.

Na Copa do Mundo do ano passado apenas torcedores com ingressos para jogos do Mundial estavam isentos de solicitar visto de entrada no país. A isenção de visto será aplicada para quem chegar ao Brasil até 18 de setembro de 2016. Os Jogos Olímpicos do Rio acontecem de 5 a 21 de agosto, e serão seguidos pelo Jogos Paralímpicos de 7 a 18 de setembro.

