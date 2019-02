Diego Forlán anuncia aposentadoria da seleção do Uruguai

O atacante Diego Forlán anunciou nesta quinta-feira sua aposentadoria da seleção do Uruguai, com a qual disputou três Copas do Mundo e conquistou o título da Copa América de 2011, sempre como destaque do time. O artilheiro da Copa do Mundo da África do Sul argumentou que é hora de abrir passagem para novas gerações. “Eu me sinto fisicamente bem, como em anos anteriores, não tem a ver com isso. Simplesmente decidi que é hora de parar”, disse o jogador de 35 anos em entrevista coletiva na cidade japonesa de Osaka, onde atua pela equipe do Cerezo.

“É uma decisão pessoal. Tudo tem que ter um princípio e um final. Na seleção, além disso, estão entrando jogadores jovens que podem disputar a Copa América deste ano e as eliminatórias para o próximo Mundial’, acrescentou. O ex-capitão da seleção celeste se considerou um “privilegiado” por ter defendido seu país por quase 13 anos e disputado as Copas de 2002, 2010 e 2014.

Forlán foi fundamental no título da Copa América, conquistado em 2011 na Argentina, e também no histórico quarto lugar no Mundial da África do Sul, em 2010, no qual marcou cinco gols e foi nomeado melhor jogador do torneio. Com a seleção do Uruguai, Forlán disputou 112 partidas e marcou 36 gols. Filho do ex-lateral do São Paulo, Pablo Forlán, o atacante teve passagem apagada pelo Inter, entre 2012 e 2013.

(Com agência EFE)