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Esporte

Didier Deschamps não comandará a França contra a Noruega após a morte de sua mãe

Treinador em sua última competição à frente dos Bleus está no cargo há 14 anos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 16h59 | Atualizado em 23 jun 2026, 17h05
France's coach Didier Deschamps watches his players from the touchline during the Qatar 2022 World Cup football final match between Argentina and France at Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on December 18, 2022. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
Técnico da França, Didier Deschamps (Odd Andersen/AFP)
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Didier Deschamps não comandará a França contra a Noruega após a morte de sua mãe Priorize VEJA no Google

Didier Deschamps não comandará a seleção francesa contra a Noruega após a morte de sua mãe na manhã desta terça, 23. O treinador retornará à França para comparecer ao funeral.

Segundo a Federação Francesa de Futebol (FFF), Deschamps não participará dos treinos e também estará indisponível para o confronto com os noruegueses nesta sexta, 26, às 16h (horário de Brasília).

O presidente da FFF confirmou que o comando técnico da equipe neste período foi confiado pelo próprio Deschamps ao auxiliar Guy Stéphan.

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Campeão do mundo como jogador da seleção francesa em 1998, Deschamps está há 14 anos no cargo de treinador dos Bleus. Em 2018, conquistou o título e quatro anos depois repetiu a campanha finalista, mas ficou com o vice-campeonato, perdendo para a Argentina na decisão.

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O Mundial deste ano será a última competição de Deschamps como treinador da seleção francesa. Depois do torneio sediado no México, Canadá e Estados Unidos, deixará comando da equipe, mas não se aposentará da profissão.

Confira o comunicado da FFF: 

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“Didier Deschamps não poderá comandar os treinos antes da partida entre Noruega e França. Ele também estará indisponível para o último jogo do Grupo I da França, na sexta-feira.

O técnico da seleção nacional ficou consternado ao saber esta manhã do falecimento de sua mãe. Ele retornará à França para comparecer ao funeral.

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De acordo com Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, que estava presente no centro de treinamento da seleção francesa, Didier Deschamps confiou a responsabilidade de liderar o grupo até seu retorno ao seu auxiliar, Guy Stéphan.

Neste momento extremamente doloroso, desejamos muita força ao treinador e garantimos-lhe o apoio de todos na Federação.”

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