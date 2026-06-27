Dia dos artilheiros: Cristiano Ronaldo, Messi e Kane jogam neste sábado

A Copa do Mundo de 2026 chega ao último dia da fase de grupos neste sábado, 27, com seis partidas decisivas e craques em campo.

Na liderança da artilharia deste Mundial e de todos os tempos, Lionel Messi ainda é dúvida para a partida contra a Jordânia – já que poderá ser poupado. O argentino tem cinco gols nesta edição e 18 somando as seis participações.

Também em seu sexto mundial, Cristiano Ronaldo tem números mais discretos que o atual campeão. O português soma dois gols no Mundial de 2026 e dez na história do torneio. Já na carreira, CR7 segue em busca do milésimo.

Jogos da Copa neste sábado 27/06:

18h00 – Grupo L

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Inglaterra x Panamá

Croácia x Gana

20h30 – Grupo K

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Portugal x Colômbia

RD Congo x Uzbequistão

23h00 – Grupo J

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Argentina x Jordânia

Argélia x Áustria

As seleções de outros craques também jogam neste sábado, como a Inglaterra de Harry Kane, a Croácia de Luka Modrić e a Colômbia de Luis Díaz. Confira a tabela e a classificação atualizada da Copa do Mundo de 2026.

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