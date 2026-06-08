Destaque da seleção feminina de vôlei é contratada pelo clube atual campeão mundial

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Júlia Bergmann é a nova contratação do Scandicci, atual campeão mundial de vôlei. A ponteira da seleção brasileira deixa a liga turca para atuar no forte campeonato italiano. A jogadora assume a responsabilidade de substituir uma peça-chave no time, em um momento de ascensão do vôlei brasileiro. Um grande passo na carreira!

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Júlia Bergmann foi oficializada nesta segunda-feira, 8, como nova contratação do Scandicci, time de vôlei atual campeão mundial. Nascida na Alemanha e criada no Brasil, a jogadora de 25 anos foi a 8ª maior pontuadora da liga turca nesta temporada e atuará no campeonato de vôlei mais forte do mundo, o italiano.

Bergmann iniciou sua carreira no time universitário norte americano Georgia Tech e se transferiu para o Türk Hava Yolları (THY), da Turquia. Ela passou as últimas três temporadas no país euro-asiático e se tornou uma das protagonistas de seu clube. No início deste ano, a jogadora passou a ser cotada em alguns clubes italianos. Gigantes da modalidade feminina de vôlei como Conegliano e Milano foram concorrentes, mas Bergmann acabou indo para o Scandicci.

Confira a apresentação da ponteira da seleção brasileira pelo time da Itália:

“Ela Chegou! Júlia Bergmann é a nova integrante do nosso time! Atacante da Seleção Brasileira e estrela nos maiores palcos internacionais, Júlia traz consigo qualidade, experiência e uma imensa vontade de deixar sua marca. Uma adição muito aguardada que agrega ainda mais energia, ambição e talento ao nosso elenco. Bem-vinda, Júlia!”

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https://www.instagram.com/p/DZUuadhIR-G/

O Scandicci está passando por um processo de reformulação após a saída de sua principal jogadora, a Ekaterina Antropova. A brasileira assumirá a responsabilidade de substituir a russo-italiana que foi peça-chave na conquista do título mundial do time italiano.

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A ascensão do vôlei brasileiro

O anúncio oficial da contratação de Bergmann ocorreu um dia após a seleção brasileira bater a Itália por 3 sets a 2 na Liga das Nações (VNL). A partida disputada neste domingo, 7, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, acabou com a invencibilidade de 39 jogos das europeias. As italianas são as atuais campeãs dos Jogos Olímpicos e do Campeonato Mundial, mas o Brasil, com a vitória, ocupou a liderança do torneio com 100% de aproveitamento.