Descanso e calendário mais leve ajudam os tenistas, diz Federer

O tenista Roger Federer acredita que tem se beneficiado de um calendário mais leve e diz que os jogadores não deveriam ter medo de dar pausas para melhorar seu jogo. O suíço de 36 anos ficou afastado por um período significativo em 2016 com uma lesão no joelho e, após seu retorno em 2017, Federer competiu em apenas 12 torneios, o que parece ter compensado.

Federer, que conquistou o Aberto da Austrália no mês passado, diz que entende as exigências do esporte após disputar o calendário completo por mais de 15 anos e acredita que os jogadores podem melhorar com intervalos.

“Você sempre pode jogar mais se quiser”, disse Federer ao jornal Guardian. “Você sempre pode jogar menos se quiser. Só espero que as pessoas não achem que o que estou fazendo aos 36 elas podem começar a fazer aos 25. Eu disputei o calendário completo de 1998 a 2016. Até me lesionar.”

“Minha filosofia é jogar quando estou pronto. O que eu fiz no ano passado – e o que Rafa (Nadal) está fazendo também – é talvez um calendário um pouco mais leve, e isso mostra aos outros que ao trabalhar ou treinar um pouco mais, você se tornar um jogador diferente ou melhor.”

Número 1 do mundo no tênis, o espanhol Rafael Nadal também se afastou em 2016 com problemas no punho e retornou com mais força.