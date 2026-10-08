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Esporte

Desafeto de Infantino, presidente da Uefa toma decisão sobre candidatura à reeleição

Esloveno Aleksander Čeferin confirma sua concorrência para o quarto e último mandato

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 13h12
Homem de meia-idade, cabelo curto e barba rala, veste terno azul-marinho e gravata estampada, sentado em uma mesa de conferência com microfones. Ele olha para frente com expressão séria. Ao fundo, um painel azul escuro exibe três logotipos da UEFA em azul claro. Na frente da mesa, uma placa com o nome Aleksander Čeferin em branco.
Aleksander Ceferin em Congresso da Uefa em Belgrado, na Sérvia, em abril de 2025 (PREDRAG MILOSAVLJEVIC/AFP)
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O presidente da Uefa, Aleksander Čeferin, confirmou nesta quinta, 8, que concorrerá à reeleição para um último mandato no cargo. A decisão atende ao pedido de todas as 55 associações da entidade pela candidatura do mandatário. 

O anúncio feito em reunião em Berlim reverte uma decisão anterior de Čeferin de não buscar a reeleição. Segundo comunicado da Uefa, a mudança de posição ocorreu depois do pedido “unânime” das associações do órgão regulador do futebol europeu.

Aos 58 anos, o esloveno se candidata pela quarta vez. Ele assumiu a presidência em 2016 no lugar de Michel Platini, que renunciou ao cargo após a Corte Arbitral do Esporte (CAS) bani-lo de atividades relacionadas ao futebol devido a um caso de corrupção na FIFA.

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Reeleito em 2019 e 2023, ambas de forma unânime, a candidatura do esloveno será permitida apenas por conta de uma emenda no estatuto da Uefa assinada por ele em 2024, que permite legalmente a sua participação em mais um pleito. Apesar da mudança na regra estabelecida no Congresso da Uefa daquele ano, o executivo tinha anunciado no evento que não concorreria mais. 

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Ceferin concorrerá a um mandato final de quatro anos no congresso da UEFA, no Cazaquistão, em abril do próximo ano.

“Quero agradecer às associações nacionais pela confiança”, disse Ceferin após a reunião de quinta-feira em Berlim.

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“Enfrentamos desafios extraordinários nos últimos anos e os enfrentamos como uma só equipe. Ainda há um trabalho importante pela frente e, portanto, aceitei o pedido deles. Minha ambição permanece a mesma: manter o futebol europeu unido, tornar o nosso esporte mais forte e deixar a UEFA pronta para a próxima geração.”

“A reunião também se concentrou na governança e liderança futuras da FIFA”, disse a UEFA, que tem liderado a oposição à gestão de Gianni Infantino no órgão máximo do futebol mundial.

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Uma das propostas da entidade é que o presidente da FIFA “lidere, em vez de gerenciar”.

(Com AFP)

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Fifa
Gianni Infantino
Uefa
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