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Esporte

Derrotas seguidas, dívidas e ameaça de rebaixamento: os desafios de Seedorf no Corinthians

Ídolo holandês assume o clube após sete anos de jejum como treinador e tem cenário de crise pela frente

Por Gabriela Caputo 12 out 2026, 10h15
Homem negro de meia-idade, com dreadlocks curtos e barba rala, sorri amplamente, mostrando dentes brancos. Ele veste um terno xadrez cinza, camisa branca e gravata preta. O fundo está desfocado, com tons de laranja e pessoas em segundo plano
O holandês Clarence Seedorf, que passa a comandar o Corinthians. (EYE4images/NurPhoto/Getty Images)
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Anunciado como novo técnico do Corinthians no domingo, 11, Clarence Seedorf, 50, chega ao clube em um momento caótico. Com contrato válido até dezembro de 2027, o ídolo holandês que substitui Fernando Diniz não comanda um time desde 2019, quando atuou na Seleção de Camarões. Seedorf faz sua estreia na próxima segunda-feira, 19 de outubro, contra o Vitória, na Neo Química Arena.

O primeiro desafio de Seedorf será salvar o Corinthians da ameaça de rebaixamento. O clube paulista acumula oito derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro – crise que se aprofundou no domingo, 11, quando sofreu uma goleada de 4 a 1 contra o Palmeiras. Com isso, o Timão fecha a 30ª rodada da competição como 16º colocado, com 32 pontos. Por pouco não se estabelece como o primeiro time da zona de rebaixamento, já que está empatado com o Internacional e se salva, por enquanto, graças aos critérios de desempate.

Nos bastidores, o cenário é tampouco otimista. A diretoria alvinegra enfrenta um dos piores quadros financeiros da história do clube, com déficit 260% acima do previsto e endividamento total estimado em R$ 2,86 bilhões, segundo os dados mais recentes – o que inclui o financiamento da Neo Química Arena.

Conforme o zagueiro Gabriel Paulista ressaltou em um vídeo viralizado na noite pós-derrota, o Corinthians lida com atrasos no pagamento de direitos de imagem e salários de jogadores e funcionários, que reforça o clima pesado no vestiário.

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O anúncio de Seedorf no time foi recebido com desconfiança pela torcida. Além do jejum de sete anos como treinador, os últimos números do holandês são desanimadores: ele acumula mais derrotas (26) do que vitórias (20) em sua trajetória. Em 2018, com o La Coruña, na Espanha, a tentativa de salvar a equipe do rebaixamento foi frustrada.

Se engana, portanto, quem pensou que as maiores dificuldades de Seedorf seriam na comunicação, já que o ex-futebolista fala português fluentemente. Nascido no Suriname e criado nos Países Baixos, onde se naturalizou, Seedorf jogou no Botafogo entre 2012 e 2013, após vencer a Champions League quatro vezes por três clubes diferentes, Ajax, Real Madrid e AC Milan. Além disso, ele foi casado com a brasileira Luviana Seedorf, com quem teve quatro filhos. Eles se separaram oficialmente em 2019.

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