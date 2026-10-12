Derrotas seguidas, dívidas e ameaça de rebaixamento: os desafios de Seedorf no Corinthians

Anunciado como novo técnico do Corinthians no domingo, 11, Clarence Seedorf, 50, chega ao clube em um momento caótico. Com contrato válido até dezembro de 2027, o ídolo holandês que substitui Fernando Diniz não comanda um time desde 2019, quando atuou na Seleção de Camarões. Seedorf faz sua estreia na próxima segunda-feira, 19 de outubro , contra o Vitória, na Neo Química Arena.

O primeiro desafio de Seedorf será salvar o Corinthians da ameaça de rebaixamento. O clube paulista acumula oito derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro – crise que se aprofundou no domingo, 11, quando sofreu uma goleada de 4 a 1 contra o Palmeiras. Com isso, o Timão fecha a 30ª rodada da competição como 16º colocado, com 32 pontos. Por pouco não se estabelece como o primeiro time da zona de rebaixamento, já que está empatado com o Internacional e se salva, por enquanto, graças aos critérios de desempate.

Nos bastidores, o cenário é tampouco otimista. A diretoria alvinegra enfrenta um dos piores quadros financeiros da história do clube, com déficit 260% acima do previsto e endividamento total estimado em R$ 2,86 bilhões, segundo os dados mais recentes – o que inclui o financiamento da Neo Química Arena.

Conforme o zagueiro Gabriel Paulista ressaltou em um vídeo viralizado na noite pós-derrota, o Corinthians lida com atrasos no pagamento de direitos de imagem e salários de jogadores e funcionários, que reforça o clima pesado no vestiário.

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O anúncio de Seedorf no time foi recebido com desconfiança pela torcida. Além do jejum de sete anos como treinador, os últimos números do holandês são desanimadores: ele acumula mais derrotas (26) do que vitórias (20) em sua trajetória. Em 2018, com o La Coruña, na Espanha, a tentativa de salvar a equipe do rebaixamento foi frustrada.

Se engana, portanto, quem pensou que as maiores dificuldades de Seedorf seriam na comunicação, já que o ex-futebolista fala português fluentemente. Nascido no Suriname e criado nos Países Baixos, onde se naturalizou, Seedorf jogou no Botafogo entre 2012 e 2013, após vencer a Champions League quatro vezes por três clubes diferentes, Ajax, Real Madrid e AC Milan. Além disso, ele foi casado com a brasileira Luviana Seedorf, com quem teve quatro filhos. Eles se separaram oficialmente em 2019.