Derrotado no primeiro turno, Tite espera Figueirense mais ofensivo

Em busca de uma vitória que possa confirmar o título brasileiro, o Corinthians reencontrará no domingo um de seus nove algozes até aqui na competição nacional: o Figueirense, que bateu a equipe paulista por 2 a 0 no Pacaembu, no primeiro turno. Após a surpresa em casa, Tite espera duelo mais aberto em Florianópolis.

‘Vão ter que sair mais (de trás) do que saíram no Pacaembu. Pega o scout (análise geral de desempenho) daquele jogo, eu me lembro bem. Finalizamos 20 e tantas bolas, faltou precisão. Nosso time foi afoito demais, se expôs demais, enquanto o Wilson (goleiro do Figueirense) fez um grande jogo’, elucidou o treinador corintiano.

Naquela partida, disputada em 20 de agosto, o Corinthians teve 69% da posse de bola e finalizou 26 vezes, mas acertou apenas quatro arremates. Já o Figueirense, com domínio da bola em 31% do tempo, arriscou nove arremates, sendo seis corretos (com dois gols). Apesar daquele tropeço, o time paulista conseguiu se manter na ponta, e a equipe catarinense pulou para oitavo lugar. No momento, a equipe de Jorginho aparece em quinto e vinha de 14 partidas seguidas sem derrota – série interrompida na rodada passada, quando foi goleada por 4 a 0 pelo Fluminense, em casa.

‘O Figueirense pode ser analisado por ter perdido de quatro ou pelas rodadas que ficou invicto. Até semana passada, vinha sendo extraordinário. Está fazendo grande campanha, disputando vaga na Libertadores’, minimizou Tite, ao reconhecer o potencial do adversário, segundo clube que mais pontuou no segundo turno (31, seis abaixo do Fluminense e um acima do Corinthians).

Para esta partida, o Corinthians não tem nenhum desfalque por suspensão ou lesão e pode ser campeão se vencer e contar com tropeço do Vasco (empate ou derrota) diante do Fluminense.