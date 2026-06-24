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Esporte

Derrota para Suíça tira do Canadá a chance de jogar mata-mata em casa

Seleção do país-sede fica em segundo do grupo e vai jogar 16 avos em Los Angeles

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 18h25 | Atualizado em 24 jun 2026, 18h44
Dois jogadores de futebol em campo verde. Um loiro de camisa branca tenta bloquear o chute de um jogador negro de camisa vermelha com o número 7, que chuta a bola com o pé direito. Torcida vermelha ao fundo
Fougerolles bem que tentou, mas Canadá foi vencido pela Suíça e terminou em segundo do grupo (Jared C. Tilton/Getty Images)
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Derrota para Suíça tira do Canadá a chance de jogar mata-mata em casa Priorize VEJA no Google

O Canadá perdeu para a Suíça venceu por 2 a 1 nesta quarta-feira, 24, e a derrota vai doer por um tempo para os torcedores locais. A derrota tirou dos canadenses a chance de jogar a próxima fase da Copa do Mundo em casa. O time terminou esta fase em segundo lugar no Grupo B e vai enfrentar o segundo colocado do Grupo A no próximo domingo, 28,  no Estádio de Los Angeles, longe de sua torcida. 

Se tivesse vencido, o Canadá jogaria a fase seguinte em Vancouver, com tempo para descansar até a sexta-feira, 3 de julho, como líder do grupo.

Os gols suíços foram de Vargas e Manzambi. Promise David descontou para os canadenses, mas não foi suficiente. 

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A Suíça volta a campo na sexta-feira, dia 3 de julho, contra o terceiro colocado de um dos grupos E, F, G, I ou J.

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