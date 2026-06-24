Derrota para Suíça tira do Canadá a chance de jogar mata-mata em casa

O Canadá perdeu para a Suíça venceu por 2 a 1 nesta quarta-feira, 24, e a derrota vai doer por um tempo para os torcedores locais. A derrota tirou dos canadenses a chance de jogar a próxima fase da Copa do Mundo em casa. O time terminou esta fase em segundo lugar no Grupo B e vai enfrentar o segundo colocado do Grupo A no próximo domingo, 28, no Estádio de Los Angeles, longe de sua torcida.

Se tivesse vencido, o Canadá jogaria a fase seguinte em Vancouver, com tempo para descansar até a sexta-feira, 3 de julho, como líder do grupo.

Os gols suíços foram de Vargas e Manzambi. Promise David descontou para os canadenses, mas não foi suficiente.

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A Suíça volta a campo na sexta-feira, dia 3 de julho, contra o terceiro colocado de um dos grupos E, F, G, I ou J.

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