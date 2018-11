Derrick Rose está de volta. O armador do Minnesota Timberwolves chorou após marcar 50 pontos – melhor marca de sua carreira – na vitória sobre o Utah Jazz, por 128 a 125, na noite da última quarta-feira, pela NBA. Rose não ultrapassava os 40 pontos desde 2011, ano em que foi eleito o jogador mais valioso (MVP, na sigla em inglês) da liga. Desde então, ele lida com uma série de graves lesões – do olho ao tornozelo – que quase puseram fim à sua carreira.

Ao todo, foram quatro graves lesões no joelho que forçaram Derrick Rose, de 30 anos, a ir para a mesa de cirurgia. O ex-armador do Chicago Bulls vivia seu auge quando rompeu o ligamento do joelho e perdeu toda a temporada de 2011/12. Desde então, Rose teve de passar por mais três lesões nos dois joelhos, que lhe causaram uma drástica queda de rendimento.

Os problmas tiraram Rose de várias partidas do Chicago Bulls e culminaram em sua ida para o New York Knicks. Ele ficou apenas duas temporadas em Nova Iorque, não rendeu o esperado e foi trocado para o Cleveland Cavaliers. Ao lado de LeBron James, teve uma lesão no tornozelo, perdeu 11 dos primeiros 18 jogos da última temporada e cogitou desistir da carreira por não aguentar mais sofrer fisicamente.

O período nos Cavaliers durou apenas 16 jogos e Rose foi envolvido em uma troca com o Utah Jazz ainda na última temporada. A nova equipe, porém, preferiu dispensá-lo. Derrick Rose ficou sem equipe até ser contatado por Tom Thibodeau, seu técnico nos Bulls e atual técnico dos Timberwolves, no ano passado. Thibodeau deu uma chance a Rose, que parece ter voltado à boa forma neste ano.