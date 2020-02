Depois de PVC, narrador Everaldo Marques é contratado pela Globo

No dia seguinte a mais uma transmissão in loco do Super Bowl, a decisão da maior liga de futebol americano do mundo, foi anunciada uma grande baixa nos quadros da ESPN, emissora que transmite o evento com exclusividade para o Brasil. Everaldo Marques, principal voz das transmissões da NFL e NBA do canal por assinatura, anunciou sua saída da empresa após 15 anos. A informação foi publicada originalmente pelo portal UOL e confirmada por VEJA.

O narrador de 41 anos, que acumula passagens por veículos como Rádio Jovem Pan, TV Cultura e o site especializado em automobilismo Grande Prêmio, já foi contratado pelo Grupo Globo e será novamente companheiro de trabalho de Paulo Vinícius Coelho, o PVC, que também foi anunciado como “reforço” da emissora carioca há algumas semanas. PVC e Everaldo trabalharam juntos na ESPN entre 2005 e 2014, quando o jornalista com passagens por PLACAR deixou o canal após a cobertura da Copa do Mundo realizada no Brasil e se juntou ao canal concorrente Fox Sports, hoje de propriedade da Disney (os mesmos donos da ESPN).

Sobre a saída de Everaldo, a ESPN confirmou a não-renovação de contrato, desejando sorte ao agora ex-funcionário e agradecendo por seus anos de dedicação. “(Everaldo) permancerá na programação até o final do vínculo, na próxima sexta-feira, dia 7 de fevereiro”, disse A ESPN por meio de nota. “A emissora não mediu esforços para manter Everaldo em sua equipe de jornalismo, mas respeita sua decisão.”

Em 2018, VEJA entrevistou a dupla titular das transmissões da NFL na ESPN, grande responsável pela popularização da modalidade entre os telespectadores brasileiros. Assista a entrevista no vídeo abaixo: