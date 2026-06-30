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Depois de decretar feriado, presidente do Paraguai volta a mencionar seleção na Cúpula do Mercosul

'Não posso deixar de compartilhar nossa grande satisfação com o povo paraguaio depois do ótimo jogo de ontem', disse Peña

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 14h24
Membros do Mercosul sentados em uma longa mesa em formato de U, com bandeiras de países ao fundo e um telão exibindo Presidencia Pro Tempore 2026 Paraguay e o logo do Mercosul. O centro da mesa é decorado com plantas verdes em canteiros elevados.
Membros do Mercosul participam da cúpula do grupo, em Assunção, no Paraguai - (Boris Roessler/Getty Images)
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Nesta terça-feira, 30, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, abriu a 68ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, em Assunção, mencionando a vitória do Paraguai sobre a Alemanha nos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026.

“Não posso deixar de compartilhar nossa grande satisfação com o povo paraguaio depois do ótimo jogo de ontem”, disse Peña, em seu discurso inicial. “Para quem acha que é ‘só futebol’, fica claro que esse esporte é uma das formas mais bonitas de unir um povo. Hoje o povo paraguaio está unido nesse sentimento — que representa não só o Paraguai, mas toda a América Latina.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa também da cúpula. O encontro reúne líderes de países-membros e associados do bloco com o objetivo de discutir medidas para aprofundar a integração regional e fortalecer o comércio, a agenda social e o desenvolvimento.

São Estados-membros do Mercosul a Argentina, a Bolívia (em processo de adesão), o Brasil, Paraguai, Uruguai e a Venezuela (suspensa). São Estados associados o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Panamá, Peru e Suriname.

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