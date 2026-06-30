Depois de decretar feriado, presidente do Paraguai volta a mencionar seleção na Cúpula do Mercosul

Nesta terça-feira, 30, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, abriu a 68ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, em Assunção, mencionando a vitória do Paraguai sobre a Alemanha nos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026.

“Não posso deixar de compartilhar nossa grande satisfação com o povo paraguaio depois do ótimo jogo de ontem”, disse Peña, em seu discurso inicial. “Para quem acha que é ‘só futebol’, fica claro que esse esporte é uma das formas mais bonitas de unir um povo. Hoje o povo paraguaio está unido nesse sentimento — que representa não só o Paraguai, mas toda a América Latina.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa também da cúpula. O encontro reúne líderes de países-membros e associados do bloco com o objetivo de discutir medidas para aprofundar a integração regional e fortalecer o comércio, a agenda social e o desenvolvimento.

São Estados-membros do Mercosul a Argentina, a Bolívia (em processo de adesão), o Brasil, Paraguai, Uruguai e a Venezuela (suspensa). São Estados associados o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Panamá, Peru e Suriname.

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