Depois de banho em campanha publicitária, Messi e Yamal se reencontram na final da Copa
Argentino participou de campanha publicitária com o espanhol ainda bebê; eles se reencontram na final da Copa do Mundo
Há 19 anos, Messi deu banho em Lamine Yamal em uma campanha publicitária; no próximo domingo, 19, eles se enfrentam na final da Copa do Mundo. A história, por mais absurda que soe, volta à tona pelo reencontro dos dois no maior palco de futebol do mundo.
Em 2007, Lionel Messi jogava pelo Barcelona e participou de uma campanha do jornal Sport que publicava calendários solidários com jogadores do time. O argentino, ainda tímido, e dando os primeiros passos de sucesso no clube foi escalado para dar banho em um bebê no seu ensaio fotográfico.
O bebê foi escolhido em um sorteio da iniciativa solidária da Unicef e quis o destino que fosse Lamine Yamal. Então com seis meses, o simpático bebê do bairro humilde de Rocafonda, em Barcelona, foi escolhido e banhado pelo jogador. Teria sido uma benção?
Afinal, anos mais tarde, Lamine seguiu os passos de Messi nas categorias de base do clube catalão e assumiu a camisa 10 deixada pelo argentino. No cenário de seleções, eles se reencontram. E logo em uma final de Copa do Mundo.
A Argentina de Lionel Messi enfrenta a Espanha de Lamine Yamal no próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), desta vez ambos adultos e jogadores de futebol.
EM UM SÓ LUGAR