Depois de banho em campanha publicitária, Messi e Yamal se reencontram na final da Copa

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Uma história inacreditável: há 19 anos, Lionel Messi “deu banho” em um bebê Lamine Yamal para uma campanha publicitária. Agora, o destino os coloca frente a frente na final da Copa do Mundo, com Yamal seguindo os passos de Messi no Barcelona. Um reencontro único no maior palco do futebol mundial.

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Há 19 anos, Messi deu banho em Lamine Yamal em uma campanha publicitária; no próximo domingo, 19, eles se enfrentam na final da Copa do Mundo. A história, por mais absurda que soe, volta à tona pelo reencontro dos dois no maior palco de futebol do mundo.

Em 2007, Lionel Messi jogava pelo Barcelona e participou de uma campanha do jornal Sport que publicava calendários solidários com jogadores do time. O argentino, ainda tímido, e dando os primeiros passos de sucesso no clube foi escalado para dar banho em um bebê no seu ensaio fotográfico.

O bebê foi escolhido em um sorteio da iniciativa solidária da Unicef e quis o destino que fosse Lamine Yamal. Então com seis meses, o simpático bebê do bairro humilde de Rocafonda, em Barcelona, foi escolhido e banhado pelo jogador. Teria sido uma benção?

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Afinal, anos mais tarde, Lamine seguiu os passos de Messi nas categorias de base do clube catalão e assumiu a camisa 10 deixada pelo argentino. No cenário de seleções, eles se reencontram. E logo em uma final de Copa do Mundo.

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A Argentina de Lionel Messi enfrenta a Espanha de Lamine Yamal no próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), desta vez ambos adultos e jogadores de futebol.

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