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Esporte

Depois de banho em campanha publicitária, Messi e Yamal se reencontram na final da Copa

Argentino participou de campanha publicitária com o espanhol ainda bebê; eles se reencontram na final da Copa do Mundo

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 19h14
Pai de cabelos longos e escuros, vestindo camisa branca e calça preta, sentado no chão vermelho, dando banho em um bebê de pele escura em uma banheira azul. O bebê olha para frente, com expressão calma. Ao lado da banheira, há um frasco de sabonete líquido e um patinho de borracha colorido.
 (OAN MONFORT/SPORT.ES/Reprodução)
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Depois de banho em campanha publicitária, Messi e Yamal se reencontram na final da Copa Priorizar nos meus resultados Google

Há 19 anos, Messi deu banho em Lamine Yamal em uma campanha publicitária; no próximo domingo, 19, eles se enfrentam na final da Copa do Mundo. A história, por mais absurda que soe, volta à tona pelo reencontro dos dois no maior palco de futebol do mundo. 

Em 2007, Lionel Messi jogava pelo Barcelona e participou de uma campanha do jornal Sport que publicava calendários solidários com jogadores do time. O argentino, ainda tímido, e dando os primeiros passos de sucesso no clube foi escalado para dar banho em um bebê no seu ensaio fotográfico.

O bebê foi escolhido em um sorteio da iniciativa solidária da Unicef e quis o destino que fosse Lamine Yamal. Então com seis meses, o simpático bebê do bairro humilde de Rocafonda, em Barcelona, foi escolhido e banhado pelo jogador. Teria sido uma benção?

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Afinal, anos mais tarde, Lamine seguiu os passos de Messi nas categorias de base do clube catalão e assumiu a camisa 10 deixada pelo argentino. No cenário de seleções, eles se reencontram. E logo em uma final de Copa do Mundo. 

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A Argentina de Lionel Messi enfrenta a Espanha de Lamine Yamal no próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), desta vez ambos adultos e jogadores de futebol.

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