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Esporte

Depois de anunciar aposentadoria da Argentina, Messi compra time espanhol

Ídolo argentino também está no controle de clube catalão da quarta divisão

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 18h09 | Atualizado em 1 out 2026, 18h31
Lionel Messi, com barba e cabelo escuro, veste um agasalho azul da Argentina com listras brancas e segura um microfone, falando em um evento com fundo azul e letras brancas
NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: Lionel Messi #10 of Argentina speaks on stage ahead of the FIFA World Cup 2026 Final between Spain and Argentina at Fanatics Fest at Javits Center on July 17, 2026 in New York, New York. (Photo by Elsa/Getty Images) (Elsa/Getty Images)
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O craque argentino Lionel Messi comprou oficialmente o Eldense, anunciou o clube da segunda divisão espanhola nesta quinta-feira, 1. “A chegada de uma das figuras mais importantes da história do esporte como proprietário do Eldense marca o início de um projeto de longo prazo com o objetivo de impulsionar o nosso desenvolvimento esportivo, institucional e social”, declarou o clube em comunicado.

O Eldense foi fundado em 1921 e nunca conseguiu chegar à primeira divisão. Após sete rodadas na nova temporada, a equipe ocupa a 19ª posição entre as 22 que disputam a segunda divisão espanhola, ou seja, está na zona de rebaixamento.

Até o momento, valores do negócio não foram divulgados, mas a notícia indica que o argentino, que anunciou sua aposentadoria da seleção, tem planos de investir pesado no futebol:  além do Eldense, o ídolo do Barcelona também assumiu, em abril, o controle do Cornellà, time catalão da quarta divisão.

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(Com AFP)

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