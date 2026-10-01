Depois de anunciar aposentadoria da Argentina, Messi compra time espanhol

O craque argentino Lionel Messi comprou oficialmente o Eldense, anunciou o clube da segunda divisão espanhola nesta quinta-feira, 1. “A chegada de uma das figuras mais importantes da história do esporte como proprietário do Eldense marca o início de um projeto de longo prazo com o objetivo de impulsionar o nosso desenvolvimento esportivo, institucional e social”, declarou o clube em comunicado.

O Eldense foi fundado em 1921 e nunca conseguiu chegar à primeira divisão. Após sete rodadas na nova temporada, a equipe ocupa a 19ª posição entre as 22 que disputam a segunda divisão espanhola, ou seja, está na zona de rebaixamento.

Até o momento, valores do negócio não foram divulgados, mas a notícia indica que o argentino, que anunciou sua aposentadoria da seleção, tem planos de investir pesado no futebol: além do Eldense, o ídolo do Barcelona também assumiu, em abril, o controle do Cornellà, time catalão da quarta divisão.

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(Com AFP)