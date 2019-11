Dentinho se manifesta sobre episódio de racismo: ‘Já chorei muito’

O atacante Dentinho comentou o caso de racismo no clássico ucraniano entre Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev, realizado no domingo 10. O ex-atacante do Corinthians publicou uma mensagem em sua conta no Instagram repudiando os ataques que ele e seu companheiro de clube, o também brasileiro Taison, sofreram.

“Eu não queria comentar sobre o que aconteceu ontem, mas acho que não posso me calar diante de algo tão grave. Eu estava fazendo uma das coisas que mais amo na minha vida, que é jogar futebol, e, infelizmente, acabou sendo o pior dia da minha vida. Durante o jogo, por três vezes, a torcida adversária fez sons que lembravam macacos, sendo duas vezes direcionadas a mim. Essas cenas não saem da minha cabeça”, relembrou Dentinho.

O brasileiro revelou que sofreu insônia após a partida e se sentiu revoltado pelas manifestações racistas dos torcedores do Dínamo. “Não consegui dormir e já chorei muito. Sabe o que eu senti naquele momento? Revolta, tristeza e nojo de saber que ainda existem pessoas tão preconceituosas nos dias de hoje. Agradeço a todos pelas mensagens de apoio e manifestações de carinho.”

O lance aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo, quando o time da casa já vencia por 1 a 0. Taison tentava jogada individual pela ponta esquerda, quando fez uma falta. Ao ouvir sons em imitação a macacos que vinham da pequena ala reservada para a torcida visitante, o ex-jogador do Internacional respondeu com o gesto obsceno, tomou a bola das mãos do goleiro adversário e a chutou em direção às arquibancadas.

Percebendo o tumulto que se formava, o árbitro paralisou a partida e ameaçou encerrar o jogo, enquanto os jogadores do Dínamo pediam a seus torcedores que parassem de se manifestar. Taison e Dentinho começaram a chorar. No reinício do jogo, cerca de oito minutos depois, o ex-jogador do Internacional acabou sendo expulso e saiu de campo ainda aos prantos.

A diretoria do Shakhtar emitiu uma nota, divulgada em suas redes sociais, em apoio a seus atletas. “O Shakhtar se opõe categoricamente a qualquer manifestação de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância. Não pode haver justificativa para aqueles que insultam com base em raça, crenças religiosas ou políticas. Esse comportamento é inaceitável nos países civilizados e nos campeonatos de futebol. A Uefa aplica as sanções mais rigorosas a clubes e associações cujos torcedores demonstram racismo nas partidas”, destacou o clube.

O comunicado faz um apelo contra atos racistas. “O Shakhtar é uma grande família de jogadores de futebol, para quem esses incidentes humilhantes trazem dor e decepção. Condenamos esse comportamento dos torcedores, sempre apoiaremos e protegeremos nossos jogadores. Pedimos às autoridades do futebol e aos clubes que parem o racismo nos estádios”, completou.

