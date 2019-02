Del Nero pede nova licença da CBF e nomeia coronel Nunes como interino

Conforme já era previsto, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero, pediu nova licença do cargo nesta quinta-feira – apenas dois dias depois de ter reassumido a posição -, e indicou como interino o vice-presidente Antônio Carlos Nunes de Lima, seu aliado e primeiro na linha sucessória da confederação.

Indiciado pela Justiça dos Estados Unidos em 3 dezembro por suspeita de envolvimento em um esquema de recebimento de propina em negociações para venda de direitos de marketing de torneios de futebol, Del Nero havia retornado ao cargo na terça-feira após ter se afastado no dia do anúncio do indiciamento.

O novo pedido de licença depois do retorno relâmpago permitiu ao dirigente colocar como interino seu aliado Nunes, que foi eleito um dos vices da CBF durante o primeiro período de licença de Del Nero, em uma eleição muito contestada.

O grupo opositor acusa Del Nero de ter feito campanha nos clubes e federações a favor de Nunes que, aos 77 anos, se tornaria o vice mais velho e ocuparia o primeiro lugar na linha sucessória da entidade, passando à frente do também vice-presidente Delfim Peixoto, representante da oposição.

Durante a primeira licença de Del Nero, quando coronel Nunes ainda não estava eleito, quem assumiu interinamente foi o deputado federal Marcus Vicente (PP-ES). A nova licença do presidente da CBF tem período de 150 dias a partir de 8 de janeiro, e tem como justificativa “motivo de ordem pessoal”, segundo documento assinado pelo dirigente publicado no site da CBF.

Além da investigação das autoridades americanas, Del Nero é alvo de um procedimento aberto contra ele pelo comitê de ética da Fifa, que investiga uma série de irregularidades dentro da entidade máxima do futebol mundial.

O presidente licenciado da CBF, Marco Polo Del Nero, presta depoimento à CPI do Futebol em Brasília (DF) – 16/12/2015 O presidente licenciado da CBF, Marco Polo Del Nero, presta depoimento à CPI do Futebol em Brasília (DF) – 16/12/2015

(com agência Reuters)