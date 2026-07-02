Definido o horário da próxima partida de João Fonseca em Wimbledon

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João Fonseca avança para a terceira rodada de Wimbledon e enfrenta o russo Roman Safiullin nesta sexta-feira. Após vencer Jasper de Jong em sets diretos, o tenista brasileiro busca igualar sua melhor campanha no torneio e repetir o sucesso de Roland Garros, onde chegou às quartas, superando grandes nomes. Uma possível revanche com Djokovic o aguarda.

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João Fonseca se classificou para a terceira rodada de Wimbledon e jogará contra o russo Roman Safiullin, número 132 do mundo, nesta sexta-feira, 3, a partir das 7h (horário de Brasília). O tenista número 27 do mundo, ao chegar nessa fase, iguala a sua melhor campanha no Grand Slam inglês, em 2025, quando, no terceiro jogo, João perdeu para o chileno Nicolas Jarry por 3 sets a 1.

A classificação veio após a vitória sobre Jasper de Jong, 73º do ranking, nesta quarta-feira, 1º. A partida acabou em 3 sets a 0 para o brasileiro, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4 e o brasileiro conseguiu a revanche sobre o adversário – ele havia perdido para o holandês de 26 anos no Challenger de Estoril, em 2025.

Próximo adversário

Em confronto inédito do circuito profissional, João enfrentará Roman Safiullin. Nas categorias de base, o russo era uma das promessas de seu país. Porém, devido à lesões, sua passagem para o profissional foi instável.

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Safiullin teve como sua melhor campanha em Grand Slam as quartas de final de Wimbledon, em 2023. No mesmo ano, ele também alcançou a posição mais alta do ranking de sua carreira: 36ª.

O tenista ex-top 40 vem de duas vitórias relevantes: ele bateu o compatriota Andrey Rublev, número 13 do mundo, por 3 sets a 2 e, na rodada seguinte, o holandês Botic van de Zandschulp, 54º do ranking, também pelo placar de 3 sets a 2

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Caso João se classifique, ele pode enfrentar novamente o sérvio Novak Djokovic, como em Roland Garros deste ano – a lenda do tênis jogará contra o francês Arthur Rinderknech na terceira rodada de Wimbledon.

Em busca da mesma campanha

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João buscará repetir a ótima campanha de Roland Garros, agora, em Wimbledon. Durante maio e junho deste ano, ele alcançou as quartas de finais do Grand Slam de Paris, feito que o Brasil não alcançava na chave masculina de simples desde 2004, com Gustavo Kuerten, o Guga. O brasileiro eliminou grandes nomes como Djokovic e Casper Ruud.