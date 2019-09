Declaração sobre Série C pega mal e David Luiz é lembrado por 7 a 1

O zagueiro David Luiz precisou se desculpar nesta quarta-feira, 11, por uma “lembrança equivocada” da época em que defendia o Vitória, na Série C de 2006. O jogador do Arsenal afirmou, em entrevista ao canal DAZN, que não havia torcedores em um jogo contra o River do Piauí, no estádio Lindolfo Monteiro, e que o clube precisou colocar caixas de som para reproduzir as músicas da torcida.

A declaração foi corrigida nas redes sociais pelo River, que utilizou uma matéria jornalística da partida em questão, válida pela segunda fase da Série C, para comprovar que o estádio estava lotado. “A verdadeira história, David Luiz, é que a partida River 3 x 4 Vitória foi um jogão de bola, bem disputado e com a torcida incentivando o Galo do começo ao fim”.

A publicação foi recheada de comentários de torcedores do clube xingando David Luiz, alguns deles relembrando a vitória da Alemanha sobre o Brasil, por 7 a 1, na Copa do Mundo de 2014, na qual o zagueiro foi titular.

O próprio David Luiz foi um dos que comentou, mas para se desculpar com o clube e os torcedores. “Quando erramos, precisamos assumir. Na verdade, eu já não lembrava mesmo. A caixa de som pode ter sido em algum outro lugar. Peço desculpas ao River, de coração”, disse.