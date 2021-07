Decisões de natação, vela, ginástica e atletismo: o que ver nas Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos de Tóquio seguem agitados entre a noite deste sábado, 31, e a manhã de domingo, 1º de agosto. O Brasil tem chances reais de medalha na natação, na vela e na ginástica artística. Atletas nacionais ainda estarão em ação no handebol, atletismo, vôlei, tênis de mesa, luta olímpica, boxe, entre outros. No fim do dia, será descoberto o novo homem mais rápido do mundo, ou seja, o sucessor do aposentado Usain Bolt.

Neste sábado, às 22h30, Bruno Fratus compete pela final do 50m livre na natação masculina com chance de medalha. Ele foi o terceiro melhor classificado da semifinal. Ainda neste sábado, pelas oitavas do vôlei de praia feminino, às 22h, a dupla Ana Patrícia e Rebecca encara as chinesas Wang e X. Y. Xia. Pela fase de grupos do vôlei masculino, às 23h05, a seleção brasileira enfrenta a francesa no fechamento da primeira fase. Já na luta olímpica, às 23h10, os brasileiros Eduard Soghomonyan e Aline Silva competem por suas respectivas categorias.

Já no domingo, 1º, o bicampeão olímpico Robert Scheidt, na classe laser da vela, ainda tem chance de medalha, às 2h33. Já às 5h52, o grande destaque brasileiro: Rebeca Andrade, que já fez história ao conquistar a primeira medalha olímpica da ginástica artística feminina do Brasil, compete pela final do salto, com possibilidade reais de subir ao pódio novamente. A americana Simone Biles novamente será ausência em razão de problemas psicológicos.

Ainda no domingo, às 6h18, Hebert Sousa encara Abilkhan Amankul, do Cazaquistão, pelas quartas de final do boxe. No tênis de mesa masculino, às 2h30, o Brasil compete pelas quartas de final. Pela manhã, às 9h15, nos 400m rasos, Alison dos Santos tem a chance de cravar uma vaga na grande decisão. Às 9h50, será disputada a final dos 100 metros rasos, principal prova de velocidade dos Jogos. Será a primeira vez desde Atenas-2004 que o campeão não será o jamaicano Usain Bolt.

A Olimpíada de Tóquio é transmitida pelos canais do Grupo Globo e pela BandSports. A Rede Globo detém a exclusividade em TV aberta e promete 12 horas diárias de programação olímpica. Na TV por assinatura, o evento será exibido nos quatro canais do SporTV e no BandSports. Os jogos também serão distribuídos no serviço de streaming Globoplay.

Confira a agenda dos principais eventos (horários de Brasília):

Hipismo Cross-Country misto

19h45 – Brasil

Atletismo – 3000m com Obstáculos feminino

21h40 – Simone Ferraz (BRA) e Tatiane Raquel (BRA)

Atletismo – Salto em Distância feminino

21h50 – Eliane Martins (BRA)

Tênis de Mesa feminino

22h – Brasil x Hong Kong

Vôlei de Praia feminino

22h – Ana Patrícia/Rebeca (BRA) e Wang/X. Y. Xia (CHI)

Natação masculina 50m livre

22h30 – Bruno Fratus (BRA)

Atletismo – 400m Rasos masculina

22h45 – Lucas Carvalho (BRA)

Vôlei masculino

23h05 – Brasil x França

Luta olímpica feminina

23h10 – Aline Silva (BRA) x Yasemin Adar (TUR)

Luta olímpica masculina

23h10 – Eduard Soghomonyan (BRA) x Eduard Popp (ALE)

Domingo (1)

Vela feminino, misto e masculino

0h05 – Fernanda/Ana (BRA) e Samuel/Gabriela (BRA)

00h15 – Haddad/Bethlem (BRA)

2h05 – Jorge Zarif (BRA)

2h33 – Robert Scheidt (BRA)

Tênis de mesa masculino

2h30 – Brasil x Sérvia

Vôlei de praia feminino

5h – Agatha/Duda (BRA) e Ludwig/Kozuch (ALE)

Ginástica artística

5h52 – Rebeca Andrade (BRA)

Boxe masculino

6h18 – Hebert Sousa (BRA) x Abilkhan Amankul (CAZ)

Handebol masculino

7h30 – Brasil x Alemanha

Atletismo

400m rasos masculino

9h15 – Alison dos Santos (BRA)

100 metros rasos

9h50