De volta após 28 anos, Noruega alcança marca inédita logo na estreia da Copa do Mundo

Ler Resumo





Após 28 anos de ausência, a Noruega retorna à Copa do Mundo em grande estilo, goleando o Iraque por 4 a 1. Com dois gols de Haaland, a seleção conquista sua maior vitória em Mundiais e assume a liderança do grupo I, prometendo uma campanha marcante neste retorno triunfal ao cenário internacional.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Noruega voltou da melhor forma possível à Copa do Mundo. Após um jejum de 28 anos desde a sua última participação em 1998, a seleção marcou seu retorno com uma goleada por 4 a 1 contra o Iraque nesta terça, 16. O resultado garantiu os três pontos, a liderança do grupo I nesta primeira rodada e, de quebra, se tornou a maior vitória do país em Mundiais.

No estádio de Boston, nos Estados Unidos, o centroavante Haaland marcou duas vezes e Ostigard anotou o seu. Aymen Hussein fez o único do Iraque, mas também marcou um contra a própria meta. É o primeiro jogo em que a Noruega marca mais de três gols em Mundiais. Haaland se tornou o primeiro a marcar dois gols pela seleção em um mesmo jogo.

Continua após a publicidade

Antes da estreia no torneio sediado por México, Canadá e Estados Unidos, a Noruega havia participado de apenas três Copas do Mundo.

Em 1938, disputou apenas um jogo e perdeu na prorrogação por 2 a 1 para a Itália, que seria campeã. Na época, a competição era um mata-mata direto. Arne Brustad foi quem marcou o único gol dos vikings em Copas do Mundo por mais de 56 anos.

Continua após a publicidade

A Noruega voltaria a participar em um Mundial em 1994, quando foi eliminada ainda na fase de grupos. Empatou sem gols com a Irlanda e perdeu por 2 a 1 para a Itália. Contra o México marcou seu único gol no torneio que garantiu também sua primeira vitória por 1 a 0 na terceira rodada da fase de grupos. Erik Mykland foi o autor do gol.

Continua após a publicidade

Quatro anos depois, a seleção norueguesa fez sua melhor campanha em Copas do Mundo, chegando às oitavas de final. Conquistou uma vitória surpreendente contra o Brasil, então campeões mundiais, por 2 a 1, com gols de Tore André Flo e Kjetil Rekdal. Empatou com 1 a 1 com a Escócia e em 2 a 2 com Marrocos. Nas oitavas perdeu por 1 a 0 para a Itália.