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Esporte

De volta após 28 anos, Noruega alcança marca inédita logo na estreia da Copa do Mundo

Haaland marcou dois gols da goleada por 4 a 1 contra Iraque que garantiu maior vitória do país em Mundiais

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 22h24
Três jogadores de futebol noruegueses, vestindo uniformes vermelhos com detalhes azuis e brancos, abraçam-se e riem em campo, celebrando uma vitória
Noruega goleou Iraque em seu retorno à Copa do Mundo: 4 a 1 (Joe Prior/Visionhaus/Getty Images)
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A Noruega voltou da melhor forma possível à Copa do Mundo. Após um jejum de 28 anos desde a sua última participação em 1998, a seleção marcou seu retorno com uma goleada por 4 a 1 contra o Iraque nesta terça, 16. O resultado garantiu os três pontos, a liderança do grupo I nesta primeira rodada e, de quebra, se tornou a maior vitória do país em Mundiais.

No estádio de Boston, nos Estados Unidos, o centroavante Haaland marcou duas vezes e Ostigard anotou o seu. Aymen Hussein fez o único do Iraque, mas também marcou um contra a própria meta. É o primeiro jogo em que a Noruega marca mais de três gols em Mundiais. Haaland se tornou o primeiro a marcar dois gols pela seleção em um mesmo jogo

Jogador de futebol de costas, com camisa vermelha número 9 e nome BRAUT HAALAND, sentado em posição de lótus no gramado verde, meditando. Ao fundo, outro jogador desfocado e placas de publicidade VISA
Haaland faz sua tradicional comemoração após marcar  (Justin Setterfield/Getty Images)
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Antes da estreia no torneio sediado por México, Canadá e Estados Unidos, a Noruega havia participado de apenas três Copas do Mundo.

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Em 1938, disputou apenas um jogo e perdeu na prorrogação por 2 a 1 para a Itália, que seria campeã. Na época, a competição era um mata-mata direto. Arne Brustad foi quem marcou o único gol dos vikings em Copas do Mundo por mais de 56 anos. 

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A Noruega voltaria a participar em um Mundial em 1994, quando foi eliminada ainda na fase de grupos. Empatou sem gols com a Irlanda e perdeu por 2 a 1 para a Itália. Contra o México marcou seu único gol no torneio que garantiu também sua primeira vitória por 1 a 0 na terceira rodada da fase de grupos. Erik Mykland foi o autor do gol.

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Quatro anos depois, a seleção norueguesa fez sua melhor campanha em Copas do Mundo, chegando às oitavas de final. Conquistou uma vitória surpreendente contra o Brasil, então campeões mundiais, por 2 a 1, com gols de Tore André Flo e Kjetil Rekdal. Empatou com 1 a 1 com a Escócia e em 2 a 2 com Marrocos. Nas oitavas perdeu por 1 a 0 para a Itália.

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Copa do Mundo 2026
Iraque
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