De volta ao Milan? Ibrahimovic confirma retorno ao futebol italiano

O atacante Zlatan Ibrahimovic confirmou seu retorno para a Itália, deixando pistas de que seu possível novo clube é o Milan. Nos últimos dois anos, o sueco atuou na Major League Soccer, dos Estados Unidos, mas agora pode estar retornando a um dos principais centros do futebol europeu.

“Estou me juntando a um clube que precisa voltar a vencer e renovar a sua história. Nos vemos na Itália em breve”, afirmou Ibrahimovic em entrevista ao GQ Italia. Aos 38 anos, Ibra não acha que é um atleta em final de carreira e quer continuar jogando em alto nível. “Existem jogadores que jogam futebol e outros que pensam em futebol. Quando alguém pensa que inventa uma nova maneira de jogar futebol, os outros apenas seguem. Eu amo fazer a diferença. Eu não quero fazer bem, apenas uma ou duas coisas, eu quero fazer todas elas bem”.

Com Juventus e Internazionale em alta e na corrida pelo título do Campeonato Italiano, a declaração do atacante reforçou os rumores de que o Milan será o seu destino. Em 11º lugar na competição, a equipe perdeu o protagonismo no país a partir de 2012, ano em que o sueco decidiu trocar a Itália pela França para jogar no Paris Saint-Germain.

Zlatan Ibrahimovic defendeu o Milan entre os anos de 2010 e 2012. Neste período, a equipe conquistou um Campeonato Italiano e uma Supercopa da Itália.

Um único fator pode colocar em cheque a entrevista de Ibrahimovic. No final de outubro, o sueco publicou um vídeo em que afirmava que estaria voltando para a Espanha, onde atuou pelo Barcelona entre 2009 e 2011. O anúncio, porém, fazia parte de uma ação de marketing de um site de apostas do país.

(Com Gazeta Press)