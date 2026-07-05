De volta a Cabo Verde, Vozinha faz balanço do desempenho na Copa: ‘queríamos mais’

O retorno da seleção de Cabo Verde ao país neste domingo, 5, foi marcado por celebração e reconhecimento pela campanha inédita na Copa do Mundo. Um dos principais nomes da equipe, o goleiro Vozinha afirmou que o desempenho no torneio deixou motivos para orgulho, embora o elenco encerrasse a participação com a sensação de que poderia ter alcançado voos ainda maiores.

Em entrevista à emissora venezuelana TeleSur ao desembarcar no país, o camisa 1 agradeceu o apoio recebido de torcedores de diferentes nacionalidades ao longo da competição. Segundo ele, o sentimento predominante é de satisfação pelo caminho percorrido, apesar da frustração pela eliminação. “Estamos muito felizes, orgulhosos pelo caminho. (O balanço) é positivo, mas queríamos mais”, disse.

A seleção cabo-verdiana disputou sua primeira Copa do Mundo e surpreendeu ao avançar para a segunda fase. A equipe terminou a fase de grupos com três empates — diante de Espanha, Uruguai e Arábia Saudita —, resultado suficiente para assegurar a segunda colocação da chave.

Na segunda fase, Cabo Verde protagonizou um dos confrontos mais emocionantes do torneio contra a atual campeã do mundial, a Argentina. A seleção africana reagiu duas vezes após sair em desvantagem no placar, mas acabou derrotada por 3 a 2 na prorrogação. Vozinha esteve entre os destaques da partida ao realizar importantes defesas, incluindo duas em finalizações de Lionel Messi, desempenho que o transformou em um dos personagens da competição.

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Recepção da seleção em Cabo Verde

A recepção à delegação começou antes mesmo da chegada do voo ao Aeroporto Internacional da Praia, onde uma multidão se reuniu para homenagear os jogadores. Depois de passarem pela área VIP, os atletas atenderam os torcedores, distribuíram autógrafos e receberam manifestações de carinho. Entre os mais ovacionados estava justamente Vozinha.

O desembarque aconteceu no mesmo dia em que Cabo Verde comemorou os 50 anos de sua independência, conquistada em 5 de julho de 1975. A coincidência deu um significado ainda mais especial à recepção da equipe, que protagonizou a melhor campanha da história do país em Mundiais.

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