De virada, São Paulo vence Portuguesa

Após a má atuação diante do Independente do Pará, pela Copa do Brasil, o São Paulo se recuperou e venceu a Portuguesa, de virada, por 2 a 1, no Morumbi, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista. O meia Jádson, que não participou da partida pela Copa do Brasil, voltou descansado e foi o destaque ao marcar um gol e dar uma assistência para Luís Fabiano decidir o clássico. Ricardo Jesus marcou para a Portuguesa. O terceiro triunfo seguido no Paulistão leva o São Paulo a 28 pontos, em terceiro lugar, atrás apenas do líder Corinthians (30) e do Palmeiras (29). A Lusa permanece com 14 e lamenta as chances reduzidas de brigar pela vaga às quartas de final do Estadual.

O primeiro tempo teve poucas emoções e o goleiro Weverton foi o destaque ao evitar gols de Lucas e Luís Fabiano. Na segunda etapal, o São Paulo apostou em uma tática mais ofensiva, com Fernandinho no lugar de Casemiro, mas logo aos três minutos sofreu um gol infantil. Aos três minutos, Ananias levantou a cabeça na ponta esquerda, caprichou no cruzamento e achou Ricardo Jesus no segundo pau. Nas costas de Edson Silva, o atacante teve apenas o trabalho de tirar Denis.

A festa dos visitantes durou apenas dois minutos. O empate do São Paulo saiu com a movimentação inteligente de Jadson na entrada da área. O meia recebeu passe de Denilson e chutou rasteiro, no canto direito de Weverton. Os gols deram a impressão de que a partida ficaria empolgante, mas logo uma chuva forte passou a atrapalhar o toque de bola das duas equipes. O São Paulo voltou a criar uma grande chances aos 21 minutos. No passe de Jadson, Luis Fabiano bateu cruzado e lamentou ao ver a saída da bola pela linha de fundo.

O capitão, porém, não perdoou na chance seguinte, aos 26 minutos. Acionado novamente por Jadson, Luis Fabiano cortou um zagueiro e chutou no canto esquerdo de Weverton. No fim, a diferença poderia ter sido maior, mas a impressionante defesa de Weverton estragou a conclusão firme de Fernandinho de perna direita.

Ainda nesta semana, as equipes vão se concentrar em compromissos da Copa do Brasil na noite de quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília). O São Paulo enfrenta o Independente, do Pará, no Morumbi, enquanto a Portuguesa pega o Cuiabá, no Canindé. Pelo Campeonato Paulista, os clubes atuam no domingo. O São Paulo desafia o Santos, às 16 horas, novamente no Morumbi. Um pouco mais tarde (18h30), a Portuguesa joga contra o Oeste, em Itápolis.

(Com agência Gazeta Press)