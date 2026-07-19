De Tom Cruise a Ana Maria Braga, os famosos que invadiram a Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026, disputada em México, Estados Unidos e Canadá, chega ao fim neste domingo, 19, com a decisão entre Argentina e Espanha. Além de nomes importantes nos gramados, o Mundial reuniu uma plateia repleta de celebridades. Ao longo do torneio, músicos, atores, políticos e ídolos de diferentes modalidades esportivas marcaram presença nas arquibancadas e nos camarotes dos estádios.

Dos astros de Hollywood às lendas do esporte, não faltaram rostos conhecidos acompanhando as partidas. Entre os atores que prestigiaram o Mundial estiveram Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Penelope Cruz, Javier Bardem, Tom Cruise, Matthew Broderick e Ryan Reynolds. Já no esporte, chamaram atenção o astro da NBA LeBron James, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, o medalhista Usain Bolt e os campeões do mundo David Beckham, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos e Kaká.

A música também teve forte representação nas arquibancadas. Além de Shakira, eleita como “a voz” da Copa, passaram pelos estádios artistas como Drake, Rod Stewart, Jay Z, Camila Cabello e Travis Scott — os dois últimos, inclusive, demonstraram apoio à seleção brasileira. Quem mais repercutiu, porém, foi Mick Jagger. O vocalista dos Rolling Stones assistiu à semifinal entre Argentina e Inglaterra e viralizou nas redes sociais ao reagir ao primeiro gol argentino, reacendendo sua fama de “pé-frio”.

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O Brasil também esteve representado por nomes do entretenimento. Além dos ex-jogadores, acompanharam jogos do Mundial as atrizes Maisa Silva e Marina Ruy Barbosa, os cantores Seu Jorge e Anitta e os apresentadores Ana Maria Braga e João Silva.

Entre os políticos, o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, foi visto em uma das partidas ao lado da namorada, a cantora Katy Perry.

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Para a decisão deste domingo, a expectativa é pela presença da família real espanhola. O rei Felipe VI, a rainha Letizia e as filhas, a princesa Leonor e a infanta Sofia, confirmaram presença para acompanhar a Espanha na disputa pelo seu segundo título mundial.

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