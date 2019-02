De saída, Ronaldinho é criticado por técnico do Querétaro

Tudo indica que o brasileiro Ronaldinho Gaúcho deixará o Querétaro depois de uma temporada no México. O treinador da equipe, Víctor Manuel Vucetich, admitiu que negocia a saída do craque de 35 anos, que, segundo ele, trouxe mais retorno midiático do que esportivo. “A intenção é que, a qualquer momento, ele já não esteja conosco”, afirmou Vucetich ao jornal mexicano Récord.

“Mercadologicamente, Ronaldinho foi um sucesso enorme, tem muita qualidade, mas necessitamos de jogadores que contribuam em todos os aspectos”, atacou o treinador. Em seguida, Vucetich deixou claro que vê Ronaldinho bem perto do fim de carreira. “O futebol mexicano precisa de gente em ascensão, não em declínio”.

Ronaldinho chegou ao México em setembro do ano passado como parte de uma estratégia para promover o Querétaro, que esteve durante anos lutando para não cair e foi comprado por um milionário empresário.

Em campo, a equipe evoluiu: chegou à decisão do Campeonato Mexicano, mas foi derrotada pelo Santos Laguna. No entanto, o desempenho de Ronaldinho foi abaixo do esperado. Além de não brilhar em campo, o jogador irritou a diretoria com constantes atrasos em treinos e excessos em festas. De acordo com o diário espanhol Marca, Ronaldinho negocia agora com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

(da redação)