De Pelé a Neymar: lesões marcam a seleção brasileira em Copas

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As lesões de Wesley e Neymar trazem à tona um histórico de desafios na seleção brasileira. Relembramos casos marcantes em Copas do Mundo, como a de Pelé em 1962, e detalhamos a situação atual de recuperação do camisa 10. Entenda o impacto e os próximos passos do Brasil.

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A lesão de grau três na coxa do lateral Wesley, que precisou ser cortado nesta semana, bem como a lesão de grau dois na panturrilha de Neymar, que segue em recuperação, se juntam a outros casos na história da seleção brasileira em Copas do Mundo.

Um levantamento feito por VEJA Saúde relembrou algumas das mais marcantes do torneio, seja pelo que significaram para os jogadores envolvidos ou para o desfecho da competição.

Entre elas, está a lesão de Pelé em 1962. O rei do futebol sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda durante o segundo jogo da Copa do Mundo. Ele só voltaria a jogar 53 dias depois, mas felizmente o Brasil confirmou o favoritismo e se sagrou bicampeão mesmo sem o rei.

CBF atualiza situação de Neymar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou a situação de Neymar após realizar novos exames na última segunda-feira (8). De acordo com a entidade, o camisa 10 da seleção brasileira apresentou “boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados”.

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Neymar realiza trabalhos em campo com a equipe de fisioterapia, mas ainda não participa dos treinos com bola, como é a expectativa de Carlo Ancelotti para esta semana. No fim de maio, o médico da seleção Rodrigo Lasmar apontou um tempo de recuperação de duas a três semanas.

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Jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026

Brasil x Marrocos – Sábado 13/06 – 19h

Brasil x Haiti – Sexta-feira 19/06 – 21h30

Brasil x Escócia – Quarta-feira 24/06 – 19h