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Esporte

De la Fuente diz que França melhorou desde derrota para espanhóis

Técnico da Espanha elogia rivais e garante que jovem Lamine Yamal ainda vai jogar sua melhor partida

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 21h28 | Atualizado em 13 jul 2026, 22h40
Homem calvo, de óculos e barba grisalha, sorri amplamente vestindo um agasalho esportivo azul-marinho com listras brancas e um logo da Adidas. Ele está em uma coletiva de imprensa, com um fundo azul e um microfone à frente. Uma bola de futebol aparece em primeiro plano.
O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, concede uma coletiva de imprensa MD-1 no Estádio Dallas em Arlington, em 13 de julho de 2026, na véspera da partida semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha. (Mauro Pimentel/AFP)
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Luis de la Fuente, técnico da Espanha, recusou o favoritismo que seu colega e adversário, o treinador francês Didier Deschamps, lhe empurrou na véspera da partida entre as seleções dos dois países, que acontece nesta terça-feira, 14, no estádio de Dallas, pelas semifinais da Copa

Os espanhóis ganharam da França duas vezes nos últimos dois anos, em duas semifinais (Eurocopa de 2024 e a Liga das Nações de 2025), mas de la Fuente acredita que o rival evoluiu muito desde então. “Acredito que hoje o time francês é melhor. Foram crescendo, assim como nós. O que oferecíamos há dois anos, hoje é superior. Mbappé, Dembélé, Pedri, todos melhoraram em todos os aspectos”.

Sobre Lamine Yamal, o jovem atacante que completou 19 anos nesta segunda, 13, de la Fuente disse que ainda tem um potencial enorme para explorar, e pediu calma à estrela do Barcelona. “Ele já é maior de idade, tem experiência. Que aproveite e jogue fora a ansiedade. O grande dia dele no Mundial ainda está por vir. Espero que seja amanhã, ou na final, se conseguirmos passar”.

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Na Espanha, há quem critique a seleção espanhola atual por trocar muitos passes sem objetividade. É uma observação que se faz sobre La Roja desde 2010, quanto o time do tika taka foi campeão mundial, mas Iniesta e companhia, nas palavras dos críticos, eram mais “românticos”. De la Fuente não gosta da comparação. “Eu também sou muito romântico, escuto muito música do Julio Iglesias. Mas aos meus jogadores eu digo: aproveitem o que temos hoje, vocês são privilegiados, vamos jogar futebol, temos um potencial enorme, vamos fazer o que sabemos fazer de melhor. Essa é a pressão que eu aplico a eles, para que explorem todo o potencial, sem pensar em times passados”.

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