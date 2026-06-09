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Esporte

De João Fonseca a Gutão: as novas marcas que comprovam a grande fase do Brasil no tênis

Outros atletas da categoria juvenil também ganham posições após desempenho em Roland Garros

Por Gabriel Bussolotti Silveira 9 jun 2026, 11h40
Luís Guto Miguel e João Fonseca atuando em Roland Garros
Luís Guto Miguel e João Fonseca atuando em Roland Garros (MARCELLO ZAMBRANA/AGIF/IBRAHIM EZZAT/NURPHOTO/AFP)
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De João Fonseca a Gutão: as novas marcas que comprovam a grande fase do Brasil no tênis Priorize VEJA no Google

O tênis brasileiro vive uma grande fase e o novo ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira, 8, é uma prova disso. João Fonseca bateu seu recorde pessoal de pontos, alcançando a 25ª posição do mundo e, na categoria juvenil, Luís Guto Miguel se consolidou número 1. Além disso, outros tenistas do Brasil ascenderam no ranking.

João Fonseca

Após campanha histórica em Roland Garros que acabou na última terça-feira, 2, João ganhou cinco posições no ranking da ATP. O tenista venceu quatro jogos e foi eliminado nas quartas de final, algo que o Brasil não alcançava na chave masculina de simples desde 2004, com Gustavo Kuerten, o Guga. 

Na nova lista divulgada, João ocupou o 25º lugar, perto da melhor colocação da carreira, a 24ª obtida em 2025. Ainda assim, o tenista bateu seu recorde pessoal de pontos: ele ganhou 400 em Roland Garros, atingindo uma quantia de 1735, o que supera os 1665 alcançados no ano passado.

Siga

João, agora, seguirá para mais torneios. O primeiro ocorrerá na Alemanha, o ATP 500 de Halle, a partir do dia 15 de junho. O segundo será na Inglaterra, o ATP 250 de Eastbourne, com a data de estreia no dia 22 do mesmo mês. A etapa inglesa do Grand Slam, em Wimbledon, começará uma semana depois da data de início do campeonato em Eastbourne.

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Tênis brasileiro juvenil

Além de João na categoria principal, os atletas brasileiros sub-18 também fizeram ótimas campanhas em Roland Garros e ganharam posições no ranking. Quatro representantes do Brasil foram até, no mínimo, às quartas de final do Grand Slam francês e Luís Guto Miguel se consagrou o primeiro campeão do torneio juvenil na história de nosso país. Após a vitória, o tenista de 17 anos alcançou a 1ª posição do ranking mundial e, atualmente, é o mais jovem do top 5. 

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Outro tenista em destaque foi Leonardo Storck, semifinalista da competição juvenil. No ranking, o atleta foi da 56ª colocação para a 21ª. Além dele, os brasileiros também se destacaram na modalidade feminina. Victória Barros chegou à semifinal e foi ao top 3 após o torneio em Paris. Naná Silva, outra atleta do Brasil, foi até as quartas de final e saiu da 9ª para a 7ª colocação.

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