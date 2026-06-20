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Esporte

De Bruna Marquezine a Anitta, as famosas que marcaram a vida de Neymar

Vida amorosa de jogador é repleta de capítulos midiáticos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 19h00 | Atualizado em 22 jun 2026, 11h33
Duas fotos lado a lado do casal Neymar e Bruna Biancardi. Na esquerda, eles sorriem abraçados, com Neymar de boné preto e Bruna com brincos de argola. Na direita, em ambiente externo com uma casa ao fundo, eles sorriem, Neymar de moletom preto e Bruna de casaco branco
Neymar com Bruna Marquezine e com Bruna Biancardi (Instagram/Reprodução)
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Se dentro dos gramados os holofotes estão voltados para (a ausência de) gols e a condição física de Neymar, fora das quatro linhas o interesse se concentra em sua vida pessoal. Atualmente casado com Bruna Biancardi, com quem constrói uma família que continua crescendo, o craque brasileiro — que segue na expectativa de se recuperar de uma lesão e jogar com a seleção brasileira na Copa do Mundo — coleciona uma longa lista de histórias de amor, polêmicas e relacionamentos marcantes que movimentam a mídia.

Um dos romances mais midiáticos e duradouros do camisa 10 do Santos foi com a atriz Bruna Marquezine. O namoro “iô-iô”, apelidado de “Brumar”, começou em 2012. Entre intensas coberturas da imprensa, que acompanhavam cada término e reconciliação, especialmente durante as Copas do Mundo de 2014 e 2018, o ponto final definitivo na história dos dois aconteceu em outubro de 2018.

Além dos namoros oficiais, a trajetória de Neymar é marcada por affairs e romances rápidos com celebridades, incluindo nomes como a cantora Gabily, com quem viveu um romance e hoje mantém forte amizade, a atriz Mariana Rios e as influenciadoras By Pamella e Fernanda Campos. Até Anitta, dizem os fofoqueiros de plantão, andou passando por lá.

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Há ainda duas mulheres que construíram vínculo eterno com o jogador. Carol Dantas teve um breve relacionamento com Neymar em 2010 e é mãe de Davi Lucca, primogênito do atleta, nascido no ano seguinte. Apesar do fim do romance, os dois mantêm uma relação próxima e amigável. Atualmente, Carol está nos Estados Unidos acompanhando o Mundial ao lado da família do craque. Já a modelo Amanda Kimberlly teve um envolvimento com o jogador em 2023, do qual nasceu Helena, sua terceira filha, em julho de 2024.

Nos últimos anos, Neymar tem vivido uma fase de maior estabilidade ao lado de Bruna Biancardi. O relacionamento, iniciado em 2021, passou por turbulências públicas, separações e reconciliações antes de o casal oficializar a união. Juntos, eles são pais de Mavie, nascida em 2023, e Mel, que chegou ao mundo em 2025. Agora, a família se prepara para ganhar mais uma integrante. Os dois anunciaram recentemente, já na Copa, que Bruna está grávida da terceira filha do casal — um novo capítulo familiar na movimentada linha do tempo amorosa do camisa 10.

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