Davis: Brasil garante primeiro ponto contra a Bélgica

O primeiro confronto entre Brasil e Bélgica. nesta sexta-feira, 1º, pelo qualificatório mundial da Copa Davis, em Uberlândia (MG), foi vencido pelo número 1 do time brasileiro, e 107º do ranking da ATP, o cearense Thiago Monteiro: ele fez 6/3 e 6/2 em 61 minutos no 202º colocado Arthur De Greef.

Monteiro, de 24 anos, teve bons resultados recentes – venceu o challenger de Punta del Este, no Uruguai – e conseguiu sua quinta vitória em dez jogos de Davis: foram três vitórias no saibro e duas em piso rápido, este último piso em que teve cinco derrotas.

O time brasileiro é favorito para superar uma desfalcada Bélgica, que não terá David Goffin, ex-top 10 do ranking. O vencedor garante vaga na fase final. Nesta sexta ainda ocorre a partida entre Rogério Dutra Silva e Kimmer Coppejans.