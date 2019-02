David Luiz chega ao PSG e deixa Copa no passado

O zagueiro brasileiro David Luiz se apresentou nesta quinta-feira a seu novo clube, o Paris Saint-Germain, da França, e não escapou de perguntas sobre a decepcionante participação da seleção brasileira na Copa do Mundo. O jogador, adquirido pelo time francês por 50 milhões de libras (aproximadamente 192 milhões de reais), afirmou estar pronto para deixar a derrota por 7 a 1 para a Alemanha nas semifinais no passado e conquistar títulos em Paris.

“Se a Copa do Mundo tivesse terminado nas quartas de final, você não estaria fazendo perguntas sobre a minha capacidade”, disse David Luiz, que marcou um gol contra a Colômbia exatamente nas quartas de final do torneio. “Tive tempo para digerir o fim da nossa Copa do Mundo e agora estou pronto para ajudar o PSG. Sinto-me privilegiado por fazer parte de uma equipe fantástica, em que todo mundo tem algo a me ensinar.”

David Luiz foi questionado sobre as declarações do novo técnico da seleção brasileira, Dunga, que afirmou em sua apresentação que nenhum atleta estaria na equipe para “vender uma imagem”. O zagueiro, no entanto, não vestiu a carapuça. “Ele não falou meu nome. Temos que mostrar competência. Nunca vendi uma imagem, sempre fui eu. Não me faço de bom moço ou ‘bad boy’ para que as pessoas gostem de mim. O que o Dunga falou é natural. O treinador quer apenas onze jogadores que mostrem o melhor em campo”.

No Paris Saint-Germain, David Luiz vestirá a camisa 32 e voltará a ter a companhia de Thiago Silva, com quem formou a dupla de zaga da seleção brasileira nos últimos anos.”Thiago e eu somos ótimos amigos. Nós jogamos bem juntos, por um longo tempo. Nós nos entendemos pelo olhar e nos complementamos em campo.”Atual bicampeão francês, o Paris Saint-Germain abre a sua participação no torneio nacional na próxima sexta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), diante do Reims, fora de casa. “Espero estar pronto na próxima semana, com 90 ou 100% da forma física. Estou realmente ansioso para jogar em Paris”.

(Com Estadão Conteúdo)