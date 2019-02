Davi Ceará aguarda chance para mostrar serviço no Coelho

O armador Davi Ceará, que ainda não teve oportunidade de mostrar serviço no Campeonato Brasileiro, espera ter chances de jogar nas próximas rodadas com o técnico Antônio Lopes. O jogador é o único meia da equipe americana que não foi testado na competição nacional.

Paciente, Davi Ceará confia que o seu momento irá chegar e procura mostrar que é capaz de ser titular da equipe nos treinamentos, onde vem apresentando um bom desempenho. O jogador acredita que pode colaborar para tirar o Coelho da zona de rebaixamento, mas enquanto não é escalado garante que fica na torcida pelos companheiros.

‘Venho jogando bem e fazendo gols nos treinos. No momento preciso continuar trabalhando forte e acreditar que a minha hora também vai chegar. Confio no meu potencial e sei que posso ajudar a equipe a sair dessa situação. Enquanto essa hora não chega, fico na torcida pelos meus companheiros lá em Porto Alegre. Tomara que voltem para Minas com três pontos na bagagem’, declarou.

O América-MG ocupa a 18colocação no Campeonato Brasileiro com apenas sete pontos ganhos em 11 jogos disputados. Nesta quarta-feira, o Coelho enfrenta o Grêmio no estádio Olímpico, em Porto Alegre, e mesmo vencendo o jogo ainda não deixa a zona da degola.