Datafolha: Flamengo tem maior torcida do país com 20%; veja lista

Pesquisa nacional divulgada pelo Instituto Datafolha nesta terça-feira 17 aponta o Flamengo como dono da maior torcida do Brasil, com preferência de 20% dos entrevistados. A parcela que se declarou torcedora do clube carioca é um pouco menor do que o total de brasileiros que disseram não torcer por nenhum time (22%).

Em segundo lugar entre os clubes com maior torcida, o levantamento mostra o Corinthians (14%). Em relação à última pesquisa divulgada pelo instituto com essa temática, realizada em janeiro de 2018, o percentual dos que se declararam flamenguistas foi de 18% para 20% (dentro da margem de erro), enquanto o clube alvinegro paulista manteve uma taxa de 14%.

As duas agremiações aparecem com as maiores torcidas em todas as classes sociais e nas cinco regiões do país, quase sempre com vantagem flamenguista. A exceção é no Sudeste, onde o instituto diz que o Corinthians tem 18% das preferências, contra 17% do Flamengo.

As variações em relação á última pesquisa mostram estabilidade nas outras torcidas mais bem colocadas: São Paulo (8%), Palmeiras (6%), Vasco (4%) e Cruzeiro (4%) aparecem na sequência repetindo o desempenho de 2018. O Grêmio teve pequeno crescimento (de 3% no ano passado para 4%), enquanto Santos (3%), Internacional (3%) e Atlético-MG (2%) permaneceram com números iguais.

Foram ouvidas 2.878 pessoas, todas com mais de 16 anos, em 175 municípios de todo o país, entre os dias 29 e 30 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja a lista das torcidas mais bem colocadas que obtiveram ao menos 1% das respostas, considerando todo o Brasil:

Levantamento Datafolha – Torcidas do Brasil 2019

Não torcem para nenhum time (22%)

1. Flamengo (20%)

2. Corinthians (14%)

3. São Paulo (8%)

4. Palmeiras (6%)

5. Vasco (4%)

Cruzeiro (4%)

Grêmio (4%)

8. Internacional (3%)

Santos (3%)

10. Atlético-MG (2%)

seleção brasileira (2%)

12. Botafogo (1%)

Bahia (1%)

Fluminense (1%)

Sport (1%)

Santa Cruz (1%)

Fortaleza (1%)

Vitória (1%)

Ceará (1%)