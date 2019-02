Daniel Carvalho diz que não há favoritos no clássico

Por Daniel Akstein Batista

São Paulo – O meia Daniel Carvalho é uma das dúvidas do Palmeiras para o clássico deste domingo, em Presidente Prudente, contra o São Paulo. Não que o jogador tenha qualquer lesão. É que coma possibilidade do retorno de Valdivia, o ex-atleticano iria para o banco de reservas.

Ainda em dúvida se joga no domingo, Daniel Carvalho concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, e falou sobre o clássico. “É difícil dizer quem é o favorito. Estamos na frente na tabela, mas clássico é decidido nos detalhes e temos que estarmos preparados para tudo. Temos que tentar surpreender quando estivermos com a bola”, comentou o jogador.

Para ele, a ausência de Lucas, que não foi liberado pela CBF para se apresentar à seleção só no domingo à noite e vai desfalcar o São Paulo em Prudente, é uma boa notícia para o Palmeiras. “É bom para nos que eles perderam o Lucas, a gente ia ter complicação para marcar ele, mas o São Paulo tem outros jogadores de qualidade”, lembrou Daniel Carvalho.

O meia também falou daquele que parece ser o ponto chave do clássico: a boa fase do Palmeiras na bola aérea, em contraste com as seguidas falhas da zaga tricolor, principalmente pelo alto. “Temos essa arma do Assunção e temos que tirar proveito”, disse Carvalho, que completou “Temos que tomar cuidado com todos os jogadores do São Paulo, principalmente com o ataque, que vem fazendo muitos gols.”