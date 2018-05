Daniel Alves sofre lesão e pode ficar fora da Copa da Rússia

Daniel Alves pode ficar de fora da Copa do Mundo da Rússia. A pouco mais de um mês do torneio, o lateral-direito se lesionou na final da Copa da França, contra o Les Herbiers, nesta terça-feira, e preocupa o departamento médico da seleção brasileira. O jogador do PSG foi substituído no fim da partida ao sentir uma lesão o joelho.

A CBF afirmou que vai esperar o resultado dos exames de imagem nesta quarta-feira. Há o temor de que a lesão seja no ligamento do joelho. Caso a possibilidade seja confirmada, a tendência é que ele abra uma vaga entre os 23 selecionados do técnico Tite.

O técnico Tite convoca a seleção para a Copa do Mundo na segunda-feira. A preparação inicia no dia 21 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis. Em seguida, a comissão viaja para a Europa, onde disputará dois amistosos: contra Croácia, em Liverpool, e Áustria, em Viena.