Daniel Alves explica post enigmático: ‘Não sou estúpido’

Um dia depois de deixar seus seguidores intrigados – e alguns deles irritados –, o lateral Daniel Alves explicou nesta sexta-feira, 5, para quem era direcionada a mensagem que escreveu no Twitter. Segundo ele, o recado “Ya está” (expressão em espanhol que tem o sentido de ‘já era’), postado logo depois da vitória que classificou o Peru à final da Copa América contra o Brasil, foi endereçado aos argentinos, e não aos peruanos.

Um perfil no Instagram questionou: “Será que o capitão já dá como certa a vitória do Brasil?”. Daniel Alves, então, respondeu na postagem: “Estava falando da Argentina, não sou estúpido!”, disse, sem detalhar exatamente a que se referia.

Resposta de Daniel Alves sobre sua postagem no Twitter Resposta de Daniel Alves sobre sua postagem no Twitter

Os mais incomodados com a postagem foram os peruanos, que viram tom de soberba do capitão da seleção brasileira, como se o título já estivesse garantido para o Brasil. Já os argentinos, ainda revoltados com a arbitragem da partida da semifinal, também protestaram, como se Daniel estivesse dizendo algo como “já era, não adianta mais reclamar”.Procurada, a assessoria do jogador se limitou a dizer que “não há polêmica”.

Nesta sexta-feira, o jogador brincou com a situação em uma nova postagem. “Eu quando ouço algumas inverdades sobre mim”, escreveu, na legenda de uma engraçada da vitória sobre a Argentina.