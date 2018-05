CBF confirma: Daniel Alves está fora da Copa do Mundo

Daniel Alves está fora da Copa do Mundo. O experiente lateral-direito, cotado para ser o capitão da seleção brasileira na Rússia, sofreu uma grave lesão no joelho e não conseguirá se recuperar a tempo de disputar o Mundial, concluíram os médicos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e de seu clube, o Paris Saint-Germain, nesta sexta-feira.

A CBF confirmou o corte nesta tarde, em comunicado. “Foram realizados exames complementares minuciosos e confirmado o diagnóstico inicial de lesão do ligamento cruzado anterior, com necessidade de tratamento cirúrgico. Esgotadas todas as alternativas de recuperação dentro do prazo, constatou-se a impossibilidade da convocação de Daniel Alves para o período de preparação, amistosos e, consequentemente, para a Copa do Mundo.”, informou a entidade.

O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, e o coordenador de seleções Edu Gaspar, chegaram a Paris na última noite e se reuniram com o atleta e a comissão do PSG nesta manhã, quando ficou definida a sua impossibilidade de participar do Mundial.

“A comissão técnica da Seleção Brasileira sente pelo ocorrido e deseja a Daniel Alves uma pronta recuperação para que sua técnica, raça e liderança estejam de volta ao serviço da Amarelinha o mais breve possível”, completa o comunicado.

O jogador, de 35 anos, se lesionou na final da Copa da França, contra o Les Herbiers, na última terça-feira. Um dia depois, fez avaliações que apontaram um estiramento do ligamento lateral do joelho direito, aparentemente sem necessidade de cirurgia. O jogador será reavaliado em três semanas, mas os médicos concluíram que seriam necessários cerca de mais vinte dias até que Daniel pudesse voltar a treinar com bola.

Tite anunciará a lista de 23 convocados para a Copa na próxima segunda-feira, às 14 horas, na sede da CBF, no Rio. Com a ausência de Daniel Alves, Fagner, do Corinthians, Danilo, do Manchester City, e Rafinha, do Bayern de Munique, são os favoritos às duas vagas na lateral-direita.

A seleção brasileira se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no dia 21 de maio. Uma semana depois, embarca para Londres, onde fará a preparação no CT do Tottenham. O time fará dois amistosos, no dia 3 de junho, contra a Croácia, em Liverpool, e no dia 10, contra a Áustria, em Viena, antes de embarcar para Sochi, na Rússia. A estreia no Mundial será em 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov.