Dagoberto volta a treinar e reforça o Internacional

Por AE

Porto Alegre – Após ficar duas semanas afastado dos treinamentos por conta de dores musculares na coxa esquerda, Dagoberto está de volta ao time do Internacional. O atacante, que participou normalmente do treino deste sábado com o restante do elenco, foi relacionado pelo técnico Dorival Júnior e deverá ser titular contra o Veranópolis, neste domingo, no Beira-Rio, pela semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

O treino desta manhã foi o único do elenco depois da viagem para o Peru, onde o Inter perdeu do Juan Aurich, mas conseguiu mesmo assim a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. A meta agora é chegar à final do returno do Gaúcho e seguir vivo na disputa pelo título.

A atividade deste sábado foi dividida em duas partes. Na primeira, os jogadores soltaram a musculatura em um rachão. Depois, o grupo foi dividido em dois. Enquanto uns ensaiavam cobranças de faltas, outros jogavam em campo reduzido.

Os desfalques foram o volante Tinga e o lateral Kleber, que trabalharam com os fisioterapeutas e não foram relacionados. Por outro lado, o atacante Dagoberto, o zagueiro Rodrigo Moledo e o volante Guiñazu treinaram normalmente e vão para o jogo.

O técnico Dorival Júnior não quis confirmar a equipe que vai a campo, mas a tendência é que o time tenha Muriel; Nei, Bolívar (Rodrigo Moledo), Índio e Fabrício; Sandro Silva, Guiñazu, Dátolo e D�Alessandro; Gilberto (Dagoberto) e Leandro Damião.

Confira os jogadores relacionados pelo técnico Dorival Júnior:

Goleiros: Muriel e Renan;

Zagueiros: Rodrigo Moledo, Índio e Bolívar;

Laterais: Nei e Fabrício;

Volantes: Sandro Silva, Guiñazu, Elton e Josimar;

Meias: Dátolo, D�Alessandro, João Paulo e Jajá;

Atacantes: Dagoberto, Leandro Damião, Gilberto, Jô e Marcos Aurélio.