Da onde vem apelido de Vozinha, goleiro de Cabo Verde que viralizou na Copa

Menos de uma semana de copa e já temos uma celebridade marcante nesse Mundial. O goleiro da seleção de Cabo Verde viu sua vida digital se transformar. O nome dele? Para os íntimos, Vozinha.

Um dos goleiros mais velhos do Mundial, com 40 anos, Josimar José Évora Dias é um ídolo do país e o segundo jogador com mais jogos disputados pela seleção cabo-verdiana, com 89 partidas, ficando atrás somente de Ryan Mendes, que acumula 96 jogos.

A partida entre Espanha e Cabo Verde nesta segunda-feira, 15, que colocou frente a frente uma das seleções favoritas e uma das quatro estreantes em Copa do Mundo, agitou as redes sociais. Destaque do jogo sem gols, o goleiro Vozinha foi o nome das redes sociais, gerando vários comentários entre os torcedores. Um dos memes mais divertidos mostra a rede do gol toda em crochê como se fosse costurada por uma avó.

Ainda durante a partida de hoje, em poucas horas ele logo saltou de míseros 50 mil para mais de 1,1 milhão de seguidores no seu perfil do Instagram. O empate em zero a zero com a favorita Espanha fez seu nome ser bastante mencionado nessa tarde.

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E da onde vem esse apelido, afinal? Surgiu na infância, quando morava na ilha de São Vicente, em Cabo Verde por causa, claro, dos seus avós. Ele nunca viveu com os seus pais. Para o site da Fifa ele explicou que no bairro dele, os rapazes eram muito mais velhos e Jozimar sempre jogava na rua, levando muita pancada. Volta e meia gritava por ajuda, chamando pela sua vozinha.

O apelido pegou. O Vozinha já está com quase dois milhões de seguidores. Lembrando que Cabo Verde tem 500 mil habitantes. Um sucesso mundial.

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