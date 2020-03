Curry volta após 4 meses, mas não evita derrota do Warriors para o Raptors

Após mais de quatro meses fora por conta de uma lesão na mão, o astro da NBA, Stephen Curry, retornou às quadras em partida realizada na noite desta quinta-feira, 5 (madrugada de sexta, 6, no Brasil), entre Golden State Warriors e Toronto Raptors, no Chase Center, em São Francisco, mas não conseguiu evitar a derrota do seu time para o atual campeão, por 121 a 131.

Apesar da derrota, Stephen Curry voltou bem e anotou 23 pontos, além de pegar sete rebotes e distribuir sete assistências. Foram três bolas do perímetro, sua especialidade, para o delírio do ginásio. O destaque da noite, no entanto, foi Norman Powell, do Raptors, que marcou 37 pontos e terminou como cestinha.

O camisa 30 fraturou a mão esquerda durante uma partida contra o Phoenix Suns, no dia 31 de outubro. Precisou passar por uma cirurgia que o afastou por mais de quatro meses. Com sua lesão e a de Klay Thompson, ainda nas finais da temporada passada contra o mesmo Raptors, o Golden State se tornou a pior equipe da liga e sequer chegou perto a ficar da zona de classificação aos playoffs.

A volta do astro certamente agradou aos torcedores e ao técnico Steve Kerr, já que, além de ajudar com suas jogadas geniais, Curry é um líder e um dos maiores jogadores da história da franquia, fazendo com que seus companheiros ganhem mais confiança nas jogadas.

A próxima partida está marcada para esta sexta-feira, 22h30, contra o Philadelphia 76ers. O Toronto Raptors volta às quadras no domingo, dia 8, contra o Sacramento Kings. A equipe atual campeã faz ótima campanha e ocupa a segunda colocação na Conferência Leste da NBA.