Curaçao x Costa do Marfim na Copa: onde assistir, horário e escalações

Curaçao e Costa do Marfim se enfrentam nesta quinta, 25, às 17h (horário de Brasília), no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026.

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A equipe caribenha está em sua primeira participação em Copas e começou a trajetória sofrendo uma goleada de 7 a 1 da Alemanha. Apesar do resultado, o gol de Livano Comenencia foi marcante, por ter sido o primeiro do país no torneio. Na rodada seguinte, Curaçao empatou sem gols com o Equador, resultado que manteve viva as chances de classificação em caso de vitória no jogo de hoje. Curaçao é a menor nação a se classificar para a Copa do Mundo na história.

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Do outro lado, a Costa do Marfim estreou com uma vitória contra o Equador. Na rodada seguinte, a seleção africana saiu na frente na partida contra a Alemanha, mas acabou sofrendo a virada com um gol nos minutos finais. A equipe de Emerse Faé garante uma vaga no mata-mata com um empate na partida de hoje.

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Como assistir ao jogo entre Curaçao e Costa do Marfim hoje?

Curaçao e Costa do Marfim vão se enfrentar nesta quinta, 25, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão do Sportv2 e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Curaçao: Eloy Room; Joshua Brenet, Juriën Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus e Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna e Juninho Bacuna; Jürgen Locadia. Técnico: Dick Advocaat.

Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou e Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié e Christ Inao Oulaï; Amad Diallo, Ange-Yoan Bonny e Yan Diomande. Técnico: Emerse Faé.

Odds para Curaçao x Costa do Marfim:

Resultado final

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Betano: Curaçao (16.00) – Empate (6.50) – Costa do Marfim (1.20)

Bet365: Curaçao (17.00) – Empate (8.00) – Costa do Marfim (1.14)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia);



Glenn Nyberg (Suécia); Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia);



Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia); VAR: Carlos del Cerro Grande (Espanha).

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