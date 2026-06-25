Curaçao x Costa do Marfim na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 25, é válida pelo Grupo E; marfinenses se classificam com empate, enquanto seleção caribenha precisa vencer. Saiba como assistir ao vivo
Curaçao e Costa do Marfim se enfrentam nesta quinta, 25, às 17h (horário de Brasília), no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026.
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A equipe caribenha está em sua primeira participação em Copas e começou a trajetória sofrendo uma goleada de 7 a 1 da Alemanha. Apesar do resultado, o gol de Livano Comenencia foi marcante, por ter sido o primeiro do país no torneio. Na rodada seguinte, Curaçao empatou sem gols com o Equador, resultado que manteve viva as chances de classificação em caso de vitória no jogo de hoje. Curaçao é a menor nação a se classificar para a Copa do Mundo na história.
Do outro lado, a Costa do Marfim estreou com uma vitória contra o Equador. Na rodada seguinte, a seleção africana saiu na frente na partida contra a Alemanha, mas acabou sofrendo a virada com um gol nos minutos finais. A equipe de Emerse Faé garante uma vaga no mata-mata com um empate na partida de hoje.
Como assistir ao jogo entre Curaçao e Costa do Marfim hoje?
Curaçao e Costa do Marfim vão se enfrentar nesta quinta, 25, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão do Sportv2 e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Curaçao: Eloy Room; Joshua Brenet, Juriën Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus e Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna e Juninho Bacuna; Jürgen Locadia. Técnico: Dick Advocaat.
Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou e Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié e Christ Inao Oulaï; Amad Diallo, Ange-Yoan Bonny e Yan Diomande. Técnico: Emerse Faé.
Odds para Curaçao x Costa do Marfim:
Resultado final
Betano: Curaçao (16.00) – Empate (6.50) – Costa do Marfim (1.20)
Bet365: Curaçao (17.00) – Empate (8.00) – Costa do Marfim (1.14)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR