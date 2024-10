Cuiabá x Corinthians: horário, onde assistir e prováveis escalações

Cuiabá e Corinthians entram em campo nesta segunda-feira, 28, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, em um ‘jogo de 6 pontos’. A partida vai ser realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 19 horas.

O jogo é fundamental para as duas equipes que brigam contra o rebaixamento, as duas equipes estão no Z4. O Corinthians tem 32 pontos enquanto o Cuiabá tem 27, ou seja, 5 pontos separam as equipes.

No Corinthians, José Martinez e Yuri Alberto vão cumprir suspensão e estão fora da partida. O Timão empatou a última partida pela Copa Sul-Americana na última quinta-feira, 24, por 2 a 2 com o Racing, da Argentina. Apesar de ser o jogo de ida das semifinais da competição continental, o técnico Ramón Diaz escalou um time misto, por entender que a prioridade do clube paulista é sair da situação desconfortável no Brasileirão. Na última rodada pela competição nacional, o Corinthians venceu o Athletico por 5 a 2, na Neo Química Arena.

Já o Cuiabá perdeu a última partida que disputou pelo campeonato, que foi um jogo atrasado contra o Vasco da Gama em São Januário, na última quinta-feira, 24. O placar ficou em 1 a 0 para o clube carioca. Apesar do momento ruim, o Cuiabá venceu a última partida que fez em casa por 2 a 0 contra o São Paulo, no dia 5 de outubro.

Como assistir ao jogo entre Cuiabá e Corinthians?

A partida entre Cuiabá e Corinthians terá transmissão do Premiere.

Onde será realizada a partida?

O jogo será realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 19 horas.

Prováveis escalações:

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Fernando Sobral, Denilson e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Breno Bidon, José Martínez, Garro e Carillo; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Ramon Díaz.

Arbitragem:

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ). Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)