Cuiabá bate o Paysandu nos pênaltis e conquista o bi da Copa Verde

O Cuiabá é bicampeão da Copa Verde.Nesta quarta-feira, o Dourado devolveu o 1 a 0 do jogo de ida sobre o Paysandu e levou o título nos pênaltis, em pleno Mangueirão. Além da taça, a equipe consegue a classificação direta para as oitavas de final da Copa do Brasil em 2020.

A primeira conquista de Copa Verde do Cuiabá veio em 2015. Curiosamente o título veio também sobre uma equipe paraense. Na ocasião, o Dorado passou pelo Remo para levantar a taça.

O primeiro tempo da decisão foi de equilíbrio para os dois lados, mas com o Papão tendo as melhores chances de abrir o placar. Nicolas quase fez balançou as redes, após cruzamento de Tomas Bastos, mas o desvio encontrou a trave, aos 30 minutos. A chance de maior perigo dos visitantes veio com Jefinho, aos 37, mas o goleiro Giovanni garantiu o 0 a 0 antes do intervalo.

Na etapa final, o equilíbrio se manteve, mas com um jogo muito mais truncado no meio-campo. Precisando de um gol para forçar ao menos os pênaltis, o Cuiabá se lançou o ataque, mas tinha dificuldades para balançar as redes.

Depois de tanto insistir, o Dorado teve falta na entrada da área no último minuto. Na cobrança, Escudero fez o cruzamento e Paulinho desviou para balançar as redes, frustrando os torcedores no Mangueirão, que já contavam os segundos para o título.

Com isso, a decisão foi para a disputa de pênaltis. Edinei abriu as cobranças do Cuiabá, mas parou nas mãos de Giovanni. Gutiérrez, Escudero, Alex Ruan e Paulinho converteram as suas.

O Paysandu converteu as suas batidas com Leandro Lima, Thiago Primão, Tony e Micael, mas desperdiçou a chance de conquistar o título na quinta cobrança, com Caíque, que caminhou lentamente para a bola e cobrou na trave.

Nas alternadas, Felipe Marques converteu para o Cuiabá e Nicolas chutou no travessão. Assim, o Dorado conquistou o seu segundo título de Copa Verde.