Cruzeiro x São Paulo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Cruzeiro e São Paulo se enfrentam no Mineirão pela 29ª rodada do Brasileirão. A Raposa busca vaga direta na Libertadores, vindo de vitória. O Tricolor tenta reagir após derrota, com a volta de Calleri e possível esquema de três zagueiros. O jogo é crucial para ambos os clubes na reta final da competição.

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Cruzeiro e São Paulo entram em campo nesta quarta-feira, 7, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa ocupa a sexta colocação, com 45 pontos, enquanto o Tricolor soma 36 e aparece no meio da tabela. Para os mineiros, a reta final tem como principal objetivo a classificação direta para a próxima Libertadores, enquanto para os paulistas, o desafio é voltar a ganhar terreno depois de uma campanha marcada pela irregularidade.

O Cruzeiro chega ao confronto depois de vencer o Vitória fora de casa antes da pausa para a Data Fifa. Eliminado das competições de mata-mata, o time de Artur Jorge concentra agora todas as atenções no Brasileirão e teve um período importante de treinamentos para preparar a reta final. O treinador, porém, precisa administrar problemas no elenco: Fabrício Bruno está fora por dores na panturrilha, enquanto Keny Arroyo retornou de compromisso com a seleção equatoriana apenas na véspera da partida e ainda pode começar no banco. João Marcelo deve permanecer ao lado de Jonathan Jesus na defesa.

O São Paulo desembarca em Belo Horizonte tentando reagir à derrota por 2 a 1 para o Santos, no MorumBIS, resultado que manteve a equipe distante das primeiras posições. Dorival Júnior convive com uma lista extensa de baixas e prepara mudanças importantes, inclusive a utilização de uma linha com três zagueiros. A principal novidade é o retorno de Calleri, que cumpriu suspensão no clássico contra o Santos e volta ao comando do ataque. Sabino, Pedro Ferreira e Wendell também aparecem entre as possíveis alterações no time titular.

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Onde assistir a partida entre Cruzeiro e São Paulo hoje:

A partida entre Cruzeiro e São Paulo nesta quarta-feira, 7, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere.

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Jonathan Jesus, João Marcelo e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo (João Costa ou Kenji), Wesley (Felipe Morais) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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São Paulo: Coronel; Arboleda, Rafael Toloi e Sabino; Pedro Lima, Pablo Maia, Bobadilla, Pedro Ferreira e Wendell; Artur e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);

Quarto árbitro: João Paulo Cunha Ribeiro (GO);

VAR: Rafael Traci (SC);

AVAR: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ).