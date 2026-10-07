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Esporte

Cruzeiro x São Paulo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipe se enfrentam nesta quarta, 7, no MorumBIS, pela 29ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 13h00
SAO PAULO, BRAZIL - JUNE 12: General view of the MorumBIS before the Brasileirao 2025 match between Sao Paulo and Vasco da Gama on June 12, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
MorumBIS, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Cruzeiro e São Paulo entram em campo nesta quarta-feira, 7, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa ocupa a sexta colocação, com 45 pontos, enquanto o Tricolor soma 36 e aparece no meio da tabela. Para os mineiros, a reta final tem como principal objetivo a classificação direta para a próxima Libertadores, enquanto para os paulistas, o desafio é voltar a ganhar terreno depois de uma campanha marcada pela irregularidade.

O Cruzeiro chega ao confronto depois de vencer o Vitória fora de casa antes da pausa para a Data Fifa. Eliminado das competições de mata-mata, o time de Artur Jorge concentra agora todas as atenções no Brasileirão e teve um período importante de treinamentos para preparar a reta final. O treinador, porém, precisa administrar problemas no elenco: Fabrício Bruno está fora por dores na panturrilha, enquanto Keny Arroyo retornou de compromisso com a seleção equatoriana apenas na véspera da partida e ainda pode começar no banco. João Marcelo deve permanecer ao lado de Jonathan Jesus na defesa.

O São Paulo desembarca em Belo Horizonte tentando reagir à derrota por 2 a 1 para o Santos, no MorumBIS, resultado que manteve a equipe distante das primeiras posições. Dorival Júnior convive com uma lista extensa de baixas e prepara mudanças importantes, inclusive a utilização de uma linha com três zagueiros. A principal novidade é o retorno de Calleri, que cumpriu suspensão no clássico contra o Santos e volta ao comando do ataque. Sabino, Pedro Ferreira e Wendell também aparecem entre as possíveis alterações no time titular.

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Onde assistir a partida entre Cruzeiro e São Paulo hoje:

A partida entre Cruzeiro e São Paulo nesta quarta-feira, 7, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere.

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Jonathan Jesus, João Marcelo e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo (João Costa ou Kenji), Wesley (Felipe Morais) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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São Paulo: Coronel; Arboleda, Rafael Toloi e Sabino; Pedro Lima, Pablo Maia, Bobadilla, Pedro Ferreira e Wendell; Artur e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem:

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);
  • Quarto árbitro: João Paulo Cunha Ribeiro (GO);
  • VAR: Rafael Traci (SC);
  • AVAR: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ).
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