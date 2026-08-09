Cruzeiro x Mirassol no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo, 9, no Mineirão. Saiba como assistir
Cruzeiro e Mirassol vão se enfrentar neste domingo, 9, às 11h (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.
A Raposa chega embalada por uma classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Na quarta-feira, a equipe venceu a Chapecoense por 2 a 0 no Mineirão, com gols de Matheus Henrique e Kaio Jorge. Desde a retomada do calendário após a Copa do Mundo, o time comandado por Artur Jorge acumulou três vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas e está com 30 pontos.
O Mirassol vive um momento menos confortável. O clube paulista foi eliminado pelo Grêmio nas oitavas da Copa do Brasil depois de perder por 1 a 0 em Porto Alegre, mas apresentou rendimento mais estável no Brasileirão nas últimas semanas. A equipe de Rafael Guanaes está com 23 pontos e precisa somar pontos fora de casa.
Onde assistir a partida entre Cruzeiro e Mirassol hoje?
Cruzeiro e Mirassol se enfrentam neste domingo, 9, às 11h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.
Prováveis escalações:
Cruzeiro: Otávio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo) e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Kaique Kenji e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Mirassol: Alex Muralha (Walter); Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch (Willian Machado) e Reinaldo; Wallisson, Japa e Shaylon; Edson Carioca, Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
ARBITRAGEM
- Árbitro: Lucas Casagrande (PR);
- Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Rafael Trombeta (PR);
- Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA);
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
- AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ).