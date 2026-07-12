Cruzeiro x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

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Cruzeiro e Grêmio encerram a intertemporada em amistoso no Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo. A partida, que pode marcar a estreia de Gabriel Pec pelo Cruzeiro, acontece após resultados mistos de ambos os lados e promete ser um último teste crucial antes da retomada do Campeonato Brasileiro.

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Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste domingo, 12, às 17h (horário de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, em amistoso de preparação para a segunda metade da temporada. A partida encerra a intertemporada dos dois clubes durante a parada do calendário nacional para a Copa do Mundo de 2026.

A equipe mineira chega ao confronto após vencer o Defensor, do Uruguai, por 2 a 0, no Independência. Kaio Jorge abriu o placar, e o jovem Rhuan Gabriel completou o resultado no segundo tempo. O técnico Artur Jorge utilizou duas formações diferentes durante a partida, mas iniciou o amistoso com uma equipe próxima daquela que deve ser considerada titular para a retomada do Campeonato Brasileiro. A partida de hoje deve marcar a estreia do recém-contratado Gabriel Pec na equipe celeste.

Do outro lado, o Grêmio chega mais pressionado. Depois de vencer o Cascavel por 2 a 1, o time de Luís Castro foi derrotado pelo mesmo placar pela Chapecoense. Mais do que o resultado, o treinador português demonstrou preocupação com a baixa produção da equipe, especialmente durante o primeiro tempo do amistoso.

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Como assistir ao jogo entre Cruzeiro e Grêmio hoje?

Cruzeiro e Grêmio vão se enfrentar neste domingo, 12, às 17h (horário de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília. A partida terá transmissão do Metrópoles Esportes, da TV Cruzeiro e Grêmio FBPA no YouTube.

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Otávio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Rayan Lelis (Gabriel Pec), Luis Sinisterra e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Caio Paulista; Juan Nardoni e Leo Pérez; Gabriel Mec, Willian (Amuzu) e Enamorado; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.