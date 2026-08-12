Cruzeiro x Flamengo na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

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Cruzeiro e Flamengo se enfrentam no Mineirão pelo jogo de ida das o oitavas da Libertadores, com casa cheia e mais de 60 mil torcedores. A Raposa vem embalada por uma sequência invicta, mas tem desfalques importantes. Já o Mengão, com a melhor campanha da fase de grupos, busca iniciar a disputa com o pé direito fora de casa. Um confronto de gigantes imperdível.

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Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A expectativa é de casa cheia: os ingressos estão esgotados, e mais de 60 mil torcedores são aguardados para o primeiro capítulo da disputa por uma vaga nas quartas de final.

O Cruzeiro chega embalado por uma sequência de quatro partidas sem derrota, com três vitórias e um empate. O bom momento levou a equipe às quartas de final da Copa do Brasil e à quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, a Raposa avançou em segundo lugar de seu grupo e agora aposta no fator Mineirão para construir vantagem antes do duelo de volta no Maracanã. Artur Jorge, porém, terá baixas importantes: Fagner e Lucas Romero estão suspensos, enquanto Cássio, Gabriel Pec, Léo Aragão, Néiser Villarreal e Sinisterra aparecem entre os desfalques por lesão.

Do outro lado, o Flamengo teve a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores e chega após recuperar confiança com uma vitória sobre o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Leonardo Jardim não terá Alex Sandro, vetado por dores na panturrilha direita, nem Luiz Araújo, que está em fase de recondicionamento físico.

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Onde assistir a partida entre Cruzeiro e Flamengo hoje?

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da TV Globo, ge tv e Paramount+.

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Kaique Kenji (Wesley) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

ARBITRAGEM

Árbitro: Yael Falcón (ARG);

Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo González (ARG);

Quarto árbitro: Carlos Gariano (ARG);

VAR: Hector Paletta (ARG).